Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán su pago entre el 9 y el 22 de enero.

Llegó el primer mes del año y con él, la organización de los ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de pagos para enero 2026. Incluye todas las prestaciones, desde jubilaciones hasta las asignaciones familiares.

Es fundamental que conozcas tu fecha exacta para planificar tus finanzas personales. El cronograma está organizado, como es habitual, según la terminación de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). Así se ordena el flujo de millones de pagos. Este calendario es oficial y aplica para los cobros a través de bancos y casas de pago habilitadas.

Jubilados y pensionados: dos cronogramas diferentes según tu haber

Una de las claves este mes es que hay dos calendarios separados para los jubilados y pensionados. No es lo mismo si cobrás el haber mínimo que si tu ingreso lo supera. Prestá mucha atención para no confundirte.

Si tu jubilación NO supera el haber mínimo, cobrás entre el 9 y el 22 de enero. El cronograma arranca el viernes 9 para DNI terminados en 0 y sigue en orden durante los días hábiles siguientes. Termina el jueves 22 para DNI terminados en 9.

Si tu jubilación SÍ supera el haber mínimo, las fechas son posteriores. Cobrás entre el 23 y el 29 de enero. Comenzás el viernes 23 si tu DNI termina en 0 o 1, y finalizás el jueves 29 para las terminaciones 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para las familias, las fechas de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo son idénticas entre sí y coinciden con el calendario de los jubilados mínimos. Es un solo cronograma para ambos beneficios.

Esto significa que, si cobrás la AUH, vas a recibir el pago entre el 9 y el 22 de enero. Recordá que es por hijo y que tenés que tener la libreta al día para no interrumpir el cobro. Chequeá tu fecha según tu DNI.

Es importante que sepas que este calendario aplica para el titular de la prestación, no para cada hijo. Si tenés tres hijos, cobrás un único monto total en la fecha que te corresponde según tu documento.

Asignación por Embarazo (AUE) y otras asignaciones familiares

Las personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) tienen su propio calendario, muy similar pero con un pequeño desfase. Los pagos se extienden entre el 12 y el 23 de enero.

La Asignación por Prenatal (para hijos desde la semana 12 de gestación) se paga entre el 14 y el 20 de enero, agrupando las terminaciones de DNI de a dos. Por ejemplo, DNI 0 y 1 cobran el 14 de enero.

La Asignación por Maternidad, en cambio, tiene una ventana de cobro más amplia. Se puede acreditar en cualquier momento entre el 14 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.

Pagos únicos, pensiones no contributivas y seguro de desempleo

Los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción también tienen una ventana amplia: del 12 de enero al 12 de febrero. Podés cobrarlo cualquier día hábil dentro de ese período, acercándote a tu banco o punto de pago.

Las Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos) se pagan entre el 9 y el 15 de enero. Si además tenés asignaciones familiares por esta pensión, el plazo se extiende hasta el 12 de febrero.

Para quienes están en el Seguro de Desempleo, las fechas son a fin de mes. Cobrás entre el 22 y el 28 de enero, según tu DNI. Es el último grupo importante en cobrar durante el mes.