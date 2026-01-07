Tras la intervención estadounidense en Venezuela y el secuestro de su mandatario Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró este martes que el Gobierno venezolano está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, los cuales serán vendidos en el mercado estadounidense y cuya recaudación será administrada por él mismo "en beneficio del pueblo de Venezuela". Confirmó además que ya instruyó al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para que "ejecute el plan de inmediato".

Estados Unidos está en tensión con la República Bolivariana de Venezuela y con el presidente Maduro desde agosto pasado, cuando desplegó parte de su flota marina frente a la costa venezolana y, en diciembre, ordenó un bloqueo petrolero a los buques que entraran y salieran del país caribeño. Tres barcos corrieron esa suerte y fueron embargados por el gobierno de Trump en éstas últimas semanas. El 15 de diciembre, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes, sostuvo que Venezuela le robó petróleo a Estados Unidos durante años y que debe ser "devuelto". Tras el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores el sábado, el republicano aseguró en una entrevista que dió el lunes para el canal MSCBN que Estados Unidos, a diferencia del 2003 con Irak, "esta vez se quedará con el petróleo".

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió el magnate republicano en un posteo en su cuenta de Truth Social.

"He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó Trump.

Petróleo venezolano: once buques de la compañía estadounidense Chevron viajan rumbo a Venezuela

Tras el anuncio de Trump, el portal de noticias Bloomberg confirmó que la petrolera Chevron mandó "al menos once buques cisterna" a Venezuela y se espera que lleguen a los puertos de José y Bajo Grande, para cargar la primera tanda de barriles de crudo confirmados por Washington.

"Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes", indicó un portavoz de la empresa al ser consultado por el tema.

El gobierno de Trump afirmó que esta decisión se enmarca dentro de su pretensión de garantizar "una transición segura" en Venezuela, mientras "recupera" los activos petroleros según él robados por el gobierno de Caracas. Además amenazó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ocupa el lugar de Maduro, al afirmar que pueden haber "nuevos ataques" si su gobierno "no se porta bien".