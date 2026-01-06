Tras ser parte de varias gestiones, renunció Raúl Kulichevsky, director de la Conae

Raúl Kulichevsky

La desarticulación y el despojo de organismos claves del sistema científico nacional avanza sin pausa. Al ahogo presupuestario, la expulsión de personal y el despojo de terrenos y edificios históricos, se suma la pérdida de directivos que son figuras de referencia en el mundo. Después de dos años sin que se conformara su directorio y de afrontar penurias presupuestarias extremas, acaba de conocerse la renuncia de Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que venía desempeñando esa función desde el retiro de su principal arquitecto, Conrado Varotto (en mayo de 2018), que la había guiado en su etapa fundacional, y a lo largo de dos décadas y media.

Comunicación de la renuncia de Kulichevsky

En estos más de siete años, Kulichevsky venía atravesando gestiones de diversa orientación siempre alejado de controversias partidarias. Quien fuera Jefe de Proyecto de los satélites Saocom, los de observación con radar de microondas más avanzados desarrollados en la Argentina, ejerció la dirección del organismo con un compromiso total. Garantizó la continuidad y operatividad de la Conae mientras su directorio estaba desintegrado, garantizó la operatividad satelital, mantuvo las colaboraciones vigentes con agencias como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Italiana (ASI), lideró el manejo de los satélites que se encuentran actualmente en órbita, y supervisó el avance de los proyectos SABIA-Mar (satélite para el estudio del mar y las costas) y el Saocom 2 en momentos de quebranto financiero extremo. Gestionó la planta con unos 460 ingenieros y técnicos altamente especializados y articuló, mientras pudo, el trabajo con VENG, subsidiaria de la Conae encargada del desarrollo del lanzador satelital Tronador II. Consultado por El Destape, se excusó de hablar sobre los motivos de su dimisión.

Pero eso no es todo. El domingo pasado también se conoció el desplazamiento del titular del Organismo de Certificación del INTI, Rubén Cartamil, y hace alrededor de una semana, el de Héctor Laiz, gerente de Metrología (la ciencia de las mediciones). Antes de este último, también se había desplazado a Leandro García, de Metrología Legal.

El Organismo de Certificación (OC) del INTI es el área encargada de actuar como tercera parte independiente para validar productos, procesos, servicios y personas que deben cumplir con estándares específicos de calidad y seguridad. Emite un dictamen formal que garantiza ante la sociedad y los mercados que un objeto o profesional posee determinadas propiedades. Por ejemplo, valida que autopartes, productos eléctricos y hasta juguetes cumplen con normas internacionales o protocolos propios, certifica condiciones dignas de trabajo, evalúa la competencia técnica de profesionales en oficios críticos donde el error humano puede ser peligroso y constata el cumplimiento de reglamentaciones obligatorias impuestas por la Secretaría de Industria y Comercio (por ejemplo, eficiencia energética en electrodomésticos). Pero las últimas disposiciones de desregulación establecen que esta tarea sea asumida por entes privados.

Héctor Laiz, segundo desde la derecha, con su equipo

Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba) y especializado en el(PTB) de Alemania, uno de los institutos de metrología más prestigiosos del mundo, era el responsable máximo del área que custodia los patrones nacionales de medida (como el kilo, el metro o el segundo). Es uno de los pocos científicos argentinos con una silla en los organismos de decisión global sobre mediciones.durante la histórica redefinición de las unidades básicas del Sistema Internacional (SI) en 2019, donde magnitudes como el kilogramo pasaron a depender de constantes físicas en lugar de objetos materiales.

Laiz estaba a cargo del área científica de Metrología, pero en esa división ya habían desplazado también a Leandro García, que encabezaba la parte regulatoria (Metrología Legal), que se ocupaba del control de instrumentos como balanzas, surtidores de combustible, etilómetros y cinemómetros. En la vida diaria la metrología interviene en la medición de la presión arterial, la temperatura corporal, cantidades y volúmenes para la fabricación de medicamentos, asegura que un litro de combustible o un kilo de producto sea exacto en los intercambios comerciales; y garantiza la validez de resultados experimentales en la ciencia. Ahora, la idea es que todo eso pase a manos de laboratorios privados que ya están siendo habilitados.

El nuevo titular de Metrología es Javier Alfredo Funes, que carece de antecedentes en el tema. De los gerentes técnicos del INTI que habían accedido por concurso, queda una sola, Julieta Comin, de Innovación y Desarrollo.