Más de 600 conflictos laborales durante el gobierno de Milei.

La crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei con sus medidas dejaron un mapa productivo desolador y son más de 600 las empresas que tuvieron importantes conflictos en este periodo, incluyendo cierres, despidos y suspensiones.

En ese sentido, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un mapa federal que contiene los 629 conflictos laborales y cierres de empresas relevados entre 2024 y 2025.

La provincia más golpeada por la crisis de Milei es la de Buenos Aires, que tuvo 168 empresas afectadas con las consecuencias que sufrieron los trabajadores con suspensiones, despidos, quiebras y retiros voluntarios.

En el ranking negativo le siguen Santa Fe con 65 conflictos, entre ellos de algunas firmas de gran renombre nacional como Sancor, Vicentín, Verónica, Vasalli, Tenaris, Acíndar, Swift y Cargill entre otras.

Otro lugar donde pegó fuerte la coyuntura nacional por las medidas económicas del gobierno libertario es la provincia de La Rioja, con 52 empresas que atravesaron distintas crisis.

Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires también sintieron el impacto con 38 compañías afectadas. Donde tuvo un impacto menor fue en Chaco con 9, Neuquén con 7, Santiago del Estero con 5 y Formosa con 3.

Más de 60 mil despidos en la era Milei

Además del número de empresas afectadas, otro valor que se destaca negativamente es el de los trabajadores que se quedaron en la calle. Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público. En total, entre 2024 y 2025 fueron 61.569 puestos de trabajo los que se perdieron en esa área.

Dentro de las áreas más afectadas se encuentran las empresas del Estado, con el Correo Argentino a la cabeza, que desvinculó a 5.232 trabajadores, seguido de Operadora Ferroviaria S.E con 3.526 y Banco Nación con 2.128.

Respecto de la administración pública, los más afectados fueron los empleados de ARCA, donde hubo 3.260 despidos, seguido del CONICET, con 2.080 despidos, y la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.

Por su parte, en el sector privado, lejos de la promesa del presidente de que iban a absorber a los trabajadores estatales por el crecimiento económico, también se vivieron una gran cantidad de despidos.

En el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina. Esto significa unos 28 cierres por día, lo cual deja un saldo negativo de 236.845 trabajadores que se quedaron sin su fuente de ingresos.

Estos son más de 300 mil trabajadores que quedaron en la calle, según los datos de del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las actividades más afectadas fueron la construcción y la industria manufacturera.