Precios en dólares y salarios bajos: Argentina sigue siendo un país caro para vivir

Argentina cerró 2025 consolidándose como un país caro en el mapa internacional de precios, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y la liberalización de precios impulsada por el gobierno de Javier Milei. Un informe que comparó valores de bienes y servicios locales con los de países de la región y del mundo volvió a dejar en evidencia una fuerte distorsión: el país sigue siendo estructuralmente caro en varios rubros clave.

El relevamiento privado, que contrastó precios de alimentos, servicios, indumentaria y bienes de consumo con economías como Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur, evidenció que Argentina mantiene una posición intermedia en alimentos y servicios, pero se ubica entre los países más caros en bienes durables, indumentaria y calzado. En ese rubro, los precios locales superan a los internacionales en el 81% de los casos relevados.

En este panorama, el resultado expone una de las principales tensiones del actual esquema económico: mientras el oficialismo aseguraba que la apertura y el ajuste ordenarían los precios, el costo de vida en dólares se mantiene elevado para las familias, con amplia distancia -sobre todo- de los países de la región.

Argentina versus el mundo

Un informe que analizó cómo cerró el año el nivel de precios en Argentina en comparación con otros países volvió a mostrar los problemas de la economía actual: el país combina valores elevados en dólares con ingresos en retroceso. El relevamiento contrastó precios de bienes y servicios con los de economías de la región -como Brasil y Chile- y también con México y Estados Unidos, además de países europeos, asiáticos y de Oceanía como Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur.

En el caso de alimentos y bebidas, la comparación de precios al consumidor final sobre una canasta de diez productos muestra que Argentina se ubica en una posición intermedia. En el 39% de los casos relevados, los precios locales resultaron más altos que los del resto de los países analizados. A nivel regional, Brasil presenta valores más bajos que Argentina en nueve de los diez productos, mientras que en Chile y Polonia alrededor de la mitad de los bienes son más baratos. La brecha se amplía frente a China, donde el 80% de los productos comparados presenta precios inferiores a los argentinos.

Dentro de la canasta alimentaria, Argentina aparece relativamente cara en productos como el agua mineral, pero muestra precios más bajos en alimentos básicos como queso, papas y carne bovina, un comportamiento asociado al fuerte peso de la producción agropecuaria local. En contraste, en países como México, Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur, entre el 70% y el 100% de los precios analizados se ubican por encima de los niveles observados en Argentina, lo que refuerza la ubicación intermedia del país en este rubro, según se desprende dle informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Federico Belich del IERAL-Fundación Mediterránea.

El mayor desfasaje aparece en bienes durables, indumentaria y calzado, donde Argentina se consolida como uno de los países más caros de la comparación. En el 81% de los casos relevados, los precios locales superan a los internacionales. Autos, motos, electrodomésticos, productos electrónicos del hogar, ropa y calzado muestran valores sistemáticamente más altos que los del resto de los países incluidos en el estudio, una situación que impacta de lleno en el acceso al consumo de los hogares, en un contexto de caída del poder adquisitivo.

La comparación de servicios personales y familiares también dejó resultados dispares. Argentina resultó más cara en el 32% de los casos analizados, con fuertes diferencias según el país de referencia. Frente a Brasil, los precios locales superan a los de la nación vecina en el 80% de los ítems relevados, mientras que la brecha se reduce frente a China (70%) y Chile (50%). Según el informe, Argentina aparece relativamente cara en comida en restaurante, pero más barata en servicios como la cuota de un gimnasio.

Ranking global

El documento al que accedió este medio calculó también la posición que ocupa Argentina en el ranking internacional de precios en dólares para un conjunto más amplio de bienes y servicios, tomando como referencia la base de datos de 100 países.

Los resultados confirmaron que “los productos más caros de Argentina a nivel global se concentran en el rubro indumentaria y calzado”. En detalle, en vestido de marca internacional nuestro país ocupa el 1° puesto (más caro del mundo), en zapatillas deportivas el 4° lugar, en agua mineral (1,5 litros) y Jeans se ubicó en el 14° lugar y en barra de pan blanco (500 g) en el puesto número 21°. Por el contrario, entre los productos relativamente más baratos destacaron vino de gama media (85°), bife de nalga (82°) y cuota de gimnasio (74°).

Por último, los datos confirman que la “normalización” de precios celebrada por el Gobierno nacional no se tradujo en una mejora para los hogares. Con bienes durables entre los más caros del mundo y una posición apenas intermedia en alimentos y servicios, Argentina combina precios elevados con ingresos en retroceso, profundizando una ecuación que encarece la vida cotidiana y restringe el acceso al consumo en nombre del ajuste.