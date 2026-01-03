Los desafíos de Milei para 2026: reformas, dólares y "el fantasma del tercer año"

Javier Milei afronta el desafío del "fantasma del tercer año". Aquel que padeció Mauricio Macri, que tuvo que recurrir en 2018 al FMI; y el que sufrió Alberto Fernández, que salió en 2022 a buscar a Sergio Massa porque sino "se iba en helicóptero" (Jorge Ferraresi dixit).

Este 2026 que se viene será un año bisagra para el libertario. Es el año en el que los presidentes se juegan su reelección. Milei quiere ser reelecto. Lo vienen vociferando varios voceros del Gobierno en los últimos días. La campaña ya arrancó.

Pero Milei tendrá un año de desafíos muy complejos. Será un 2026 con vencimientos de deuda complicados y una aceleración a fondo hacia "las reformas de segunda generación", entre las que se encuentra la controvertida "modernización laboral".

El Gobierno afronta ya en lo inmediato un vencimiento de USD 4.200 millones de deuda. Tiene que saldarlo el 9 de enero. Una altísima fuente del equipo económico expresó a El Destape: "Lo vamos a pagar, ya de eso no hay dudas. Si hubiese dudas el riesgo país estaría por las nubes. Y no sucedió".

Entre pagos al FMI y a los bonistas, Luis Caputo deberá para deuda durante el 2026 por montos totales de más de 12 mil millones de dólares. La parte más gruesa estará en la segunda mitad del año. De agosto a noviembre hay que abonar al Fondo Monetario Internacional 1/4 de la deuda total de este año.

Sin excusas, sin "riesgo kuka", sin elecciones, "Toto" está obligado a bajar el riesgo país a los niveles más bajos para colocar deuda en el mercado internacional.

El silencio y la demora en el cierre del acuerdo comercial con Estados Unidos y la distancia que puso Scott Bessent puede generar algún ruido local. "Va a estar todo bien, salvo que haya un cisne negro. Un cisne negro es que pase algo en Estados Unidos que rebote acá y nos complique. Pero esperemos que no", se sinceró una fuente de la Casa Rosada ante El Destape. En el Gobierno saben que Donald Trump estornuda y Argentina se resfría.

Por otro lado está la política local. La rosca argentina. El Congreso será escenario de batallas parlamentarias. Milei quiere ir a fondo. La primera será la reforma laboral, que los libertarios saben que no tienen asegurada su aprobación en ninguna de las dos cámaras. "Tenemos diálogo con 44 senadores para sacar la ley. Pero ojo que esos 44 no son votos positivos. Hay que seguir hablando. Sabemos que la CGT se está moviendo. Pero nosotros también", le dijo una persona del riñón de Karina Milei a este portal sobre el debate que se viene en febrero en el Senado. Milei necesitará 37 "héroes".

Además, habrá negociaciones fuertes sobre el Poder Judicial. Milei necesita tener una nueva Corte Suprema y jueces federales en todo el país. Los auditores de la AGN (uno K y otro de LLA) que entraron por la ventana hace semanas y el gesto de Karina Milei de echar a Gerardo Milman del Senado son gestos que van para una dirección. Habrá que ver si hay acuerdo entre el peronismo, el kirchnerismo y los libertarios durante 2026. En 2025, Santiago Caputo fracasó en el intento.

Será un año movido para Milei. "No hay elecciones pero el Presidente nos va a hacer laburar mucho, ya lo conocemos, ja. No va a ser un año tranquilo", dijo un karinista a El Destape sobre los desafíos que se le vienen al Gobierno para el tercer año de gestión del mandatario.