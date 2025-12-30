El Gobierno se compró un escándalo a punto de finalizar el año. Karina Milei dio la orden de dar de baja la nueva designación de Gerardo Milman, el exdiputado que fue acusado por haber sido parte del atentado a Cristina Kirchner. El viernes pasado, Milman había sido designado sorpresivamente como Director de Relaciones con las Provincias en la Presidencia Provisional del Senado que conduce Bartolomé Abdala.

Milman había "resucitado" luego de la asunción de su referente como senadora: Patricia Bullrich. Varios testigos dieron cuenta a El Destape de que el exdiputado que terminó su mandato este año en la cámara baja andaba dando vueltas por el Senado hace días.

Bullrich finalmente logró un cargo para Milman y se efectivizó tras la sesión de aprobación del Presupuesto 2026. Personas que estaban en el lugar contaron a este portal cómo entró el viernes a reunirse con Bullrich en su despacho. Ahí se terminó de armar su designación.

El entorno de Karina Milei, según contó una persona clave del riñón de la hermana presidencial a El Destape, se enteró por Juliana Di Tullio. La senadora de Fuerza Patria lo reveló en una entrevista y se hicieron eco los libertarios. "Nosotros no sabíamos nada, no estábamos ni enterados. Lo supimos por Di Tullio", dijo a este portal esta fuente. ¿Falta de comunicación entre Karina y Bullrich? ¿O Pato lo quiso meter de prepo?

Karina Milei ya lo había vetado a Milman en mayo para ser candidato en cualquier elección. El diputado dejó su banca el 9 de diciembre. Hasta el viernes estaba desempleado.

Pero ayer volvió al mundo de los desempleados. Un mail con fecha del 29 de diciembre filtrado desde el Senado a El Destape muestra que la Presidencia Provisional del Senado finalmente retrocedió y se anuló la designación de Milman. Lo echaron. Duró 48 horas en el cargo.

La decisión es un duro golpe para Patricia Bullrich, que expone su frágil vínculo con Karina Milei. "Pato" se había mostrado como una de las ganadoras de la votación en el Presupuesto. Y hasta volvió a hablarse de su poderío para el 2027 y la posibilidad de ir por la presidencia otra vez.

El movimiento de expulsar a Milman también abre otros interrogantes sobre las negociaciones subterráneas por los pliegos de los jueces y los magistrados de la Corte Suprema, un tema que volverá a aparecer en marzo de 2026.

Algunos aventuran con que fue un gesto de Karina hacia el kirchnerismo correr a Milman para no entorpecer cualquier tipo de negociación. Hace días, la Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner. El PRO y Mauricio Macri miran de reojo luego de lo que fue la designación de los tres auditores de la AGN.

El karinismo quiere coparle esa negociación y esa agenda al caputismo, que la tenía monopolizada. Correr al asesor Santiago Caputo y al viceministro de Justicia Sebastián Amerio y hacerla con propios que respondan a Karina, como por ejemplo el abogado Santiago Viola, que está agarrando tareas de esa temática que antes eran del caputismo.

En el Gobierno intentaron negar cualquier movimiento de Karina contra Bullrich y contra Milman y lanzaron una versión poco veraz: que la que frenó esa designación fue Victoria Villarruel para acordar con el kirchnerismo.

En el villarruelismo lo niegan a los cuatro vientos. Hay una realidad: no tiene tanto poder de veto Villarruel para tomar tamaña decisión contra Bullrich y contra el Gobierno. "Los kukas y la vice se pusieron de acuerdo para bloquear su designación en el Senado. Me contó un senador", lanzó un operador libertario en Casa Rosada.