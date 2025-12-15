Nuevo ranking: cuáles son los 10 países más generosos del mundo, según un estudio global

Un nuevo estudio global, llevado a cabo por la cadena de servicios financiero Remitly, analizó a personas de todo el mundo para definir cuáles son los países más generosos. Ningún país sudamericano logró entrar entre los diez primeros del ranking.

El informe midió la generosidad como un comportamiento amplio que incluye otros factores como la empatía, el apoyo emocional, la paciencia, la amabilidad y la disposición a poner las necesidades de otras personas por delante de las propias. En sí, los investigadores le mostraron una serie de afirmaciones a los participantes y tuvieron que indicar hasta qué punto se sentían identificados con ellas.

Estos son los países más generosos del mundo, según el estudio

El ranking fue encabezado por Sudáfrica (con 51,57 puntos sobre 60). La población sudafricana coincidió en afirmaciones centradas en la importancia de la felicidad de los demás y en no enfocarse únicamente en uno mismo, algo que refleja un nivel elevado de empatía.

Detrás se posicionó Filipinas caracterizado por su cultura del pakikipagkapwa, un concepto social que pone el foco en la empatía, el apoyo mutuo, el tacto y la responsabilidad compartida dentro de la comunidad. Mientras que Estados Unidos se ubicó en tercer lugar debido a los niveles de voluntariado, recaudaciones de fondos y distintas iniciativas sociales.

En el cuarto lugar se ubicó Irlanda que sobresalió por su manera de relacionarse con cercanía y solidaridad hacia el otro. Detrás se sitúa Canadá, donde valores como la cortesía, la equidad y el compromiso cívico siguen muy presentes en la vida diaria.

“A menudo se piensa en la generosidad solo en términos económicos, pero nuestro estudio demuestra que va mucho más allá. Los países que aparecen en los primeros puestos no son necesariamente los que más dinero regalan, sino aquellos donde la gente suele estar presente para los demás con gestos de amabilidad, empatía y apoyo en el día a día", explicaron los investigadores.

Por qué Argentina no se encontró en el estudio: cuál fue la metodología

A pesar de presentarse como un estudio global, el análisis solo se llevó adelante en 25 países entre los que no se encuentran la Argentina. El ranking encuestó a más de 4.500 personas basado en la herramienta Interpersonal Generosity Scale, un método psicológico validado y desarrollado por Christian Smith y Jonathan P. Hill.

Los resultados muestran como se expresa la generosidad en los diferentes lugares del mundo: las puntuaciones más altas corresponden a países donde la gente muestra de forma más constante comportamientos amables, de apoyo y de ayuda hacia los demás. Así, el estudio organizó a los 25 países de la siguiente manera: