Orgullo nacional: esta ciudad argentina fue elegida como la más atractiva del mundo.

Existe una ciudad de Argentina que fue nombrada como la más atractiva del mundo. Como cada año, se celebran los Wanderlust Reader Awards, una prestigiosa premiación de la revista británica especializada en viajes, Wanderlust.

En esta edición 2025, la Ciudad de Buenos Aires fue reconocida como el destino turístico más atractivo del año. El anuncio se dio a conocer en la National Gallery de Londres tras una votación que reunió a más de 200.000 lectores de todo el mundo.

Esta es la primera vez que la capital argentina encabeza el ranking global, lo que marca un hito histórico para el turismo nacional. En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado el sexto lugar. El ascenso que obtuvo este año demuestra que cada vez tiene mayor reconocimiento internacional gracias a su riqueza cultural, artística y gastronómica.

Por qué la Ciudad de Buenos Aires fue elegida como una de las más lindas

Según Wanderlust, el encanto de la Ciudad de Buenos Aires está en su energía creativa y en la renovación constante de su vida cultural. Los miembros del jurado destacaron el resurgimiento del tango y las milongas, la nueva generación de chefs que está transformando la gastronomía argentina y la amplia oferta de actividades.

Entre estas se destacan más de 7.000 restaurantes, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos. El informe también resaltó la hospitalidad de los porteños, la belleza arquitectónica de la ciudad y su vida nocturna, factores que siguen cautivando a turistas de todas partes del mundo.

En Visit Buenos Aires, la entidad encargada de la promoción turística de la ciudad, festejaron este premio como un logro colectivo. "Este tipo de distinciones refuerzan el trabajo sostenido para atraer turistas internacionales y consolidar la marca Buenos Aires en el mapa global”, destacaron desde la organización.

Además, este premio también impulsa la estrategia del Gobierno porteño a seguir promoviendo experiencias auténticas, culturales y gastronómicas, que son lo que distingue a la Ciudad de Buenos Aires de otras ciudades del mundo.