Los datos que ilusionan a Franco Colapinto y Alpine para el 2026 en la Fórmula 1

Colapinto ya fue confirmado para 2026.

Con tan sólo una fecha restante en el calendario, la Fórmula 1 se prepara para ingresar en una nueva era a partir de la siguiente temporada con el cambio del reglamento técnico y los nuevos monoplazas. Debido a esto, varios equipos han iniciado un proceso de cambios de cara al 2026, en especial en lo que refiere a los proveedores de motores, los cuales ya no contarán con el compuesto MGU-H en su composición.

Para el año que viene, Franco Colapinto tiene garantizado su asiento en lo que será su segunda temporada con Alpine, escudería que dejará de usar las unidades de potencia de Renault, que han presentado un déficit de potencia en los últimos años. Durante 2024, tras el regreso de Flavio Briatore al paddock, se confirmó un acuerdo con Mercedes para que la marca alemana le provea los motores al equipo de Enstone.

Ahora bien, en medio de un año que será de transición, todo indicaría que Mercedes es la que mejor llegará a la nueva era, al menos en lo que refiere al desarrollo de las unidades de potencia, lo que sin duda beneficiaría a Alpine. De acuerdo con Marcin Budkowski, exdirector ejecutivo de la escudería francesa, los demás proveedores de motores están teniendo problemas con el nuevo motor para la F1, incluso con dudas para llegar a la pretemporada.

“Escuché en los boxes del Circuito Internacional de Lusail que la situación de los proveedores de motores es dispar”, comenzó en diálogo con Eleven Sports antes de enlistar la situación de cada equipo. “Solo Mercedes parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas”, agregó, por lo que, en principio, Alpine, McLaren, Williams y Mercedes llegarían en mejores condiciones al inicio de temporada.

Por otro lado, Budkowski señaló que Red Bull, y por consiguiente Racing Bulls, tiene inconvenientes con los avances de Ford, su nuevo proveedor, mientras que Honda, que se unirá a Aston Martin, podría no llegar a tener listo su motor para la pretemporada. Además, Audi (actualmente Sauber) también estaría retrasado con el desarrollo y Ferrari, que proveerá a Haas y Cadillac, tiene problemas con los pistones.

Actualmente, Alpine es el peor equipo de la grilla.

Las nuevas tecnologías para la F1 en 2026

El próximo domingo se disputará la última carrera con los actuales monoplazas, lo que también marcará la despedida del sistema DRS actual, utilizado para los rebases. En su lugar, la Fórmula 1 contará con el Modo Override a partir de 2026, el cual no requiere de la aerodinámica, sino de la potencia para concretar los rebases. Por otro lado, los alerones delanteros pasarán a ser movibles para el sistema de aerodinámica activa, que se utilizará para gestionar la energía de la batería.