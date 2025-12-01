Alpine elogió la notable recuperación de Franco Colapinto en el GP de Qatar: “Avances”

Colapinto terminó en el decimocuarto lugar en Qatar.

El fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto, que tuvo varios problemas con el A525 en las pruebas de clasificación. De hecho, el pilarense largó del pitlane tanto en la sprint como en el GP de Qatar de la Fórmula 1 después de no haber podido marcar un buen tiempo en la Q1 del sábado, algo por lo que mostró su pesar en las entrevistas posteriores a cada carrera.

Ahora bien, este domingo, el piloto argentino mostró una notable recuperación al cruzar la línea de meta en el 14° lugar, uno de sus mejores resultados en la temporada después del onceavo puesto en Zandvoort y los decimoterceros en Mónaco y Montreal. Tal es así que Alpine elogió el rendimiento que tuvo Colapinto a través de las redes sociales, donde destacaron las seis posiciones que ganó en relación con su lugar en la grilla.

“Avances para Franco”, comenzó el equipo de Enstone a través de su cuenta oficial de X antes de detallar el buen cierre que le dio el pilarense a la cita en Lusail: “Desde el pitlane hasta la 14.ª posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Qatar”. Además, Alpine sumó un guiño para lo que se viene el próximo fin de semana, con la visita al Circuito Yas Marina para el Gran Premio de Abu Dhabi.

“Con ganas de llegar a Abu Dhabi y terminar la temporada con broche de oro”, agregaron en la escudería francesa. Dicho posteo fue acompañado con una foto de Colapinto durante su conversación con los medios de comunicación en la zona mixta de prensa. Cabe mencionar que, a pesar de los elogios de Alpine, el argentino no quedó conforme con su rendimiento, como lo hizo notar ante los micrófonos de ESPN.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro”, afirmó el pilarense. Y es que Franco se volvió con la sensación amarga de no haber podido rendir en clasificación al no hallar una configuración óptima para hacer más llevadera la conducción del coche: “No encontré lo que quería en todo el fin de semana, costó. Hay que entender y volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

El error de Gasly que ayudó a Colapinto

Parte del hecho de que Franco haya ganado tantas posiciones en el clasificador se debe a Pierre Gasly, quien cometió el error de chocar con Nico Hülkenberg en la séptima vuelta. Gracias a esto, el Safety Car apareció y el argentino aprovechó para ingresar a boxes y ganar varias posiciones por la estrategia, además de que se vio favorecido por un ingreso extra de Lance Stroll y la pinchadura de Isack Hadjar hacia el final de la carrera.