Explosión en Lanús: un auto estalló dentro de una vivienda y provocó destrozos

Una exploción brutal sorprendió a los vecinos de Lanús Oeste durante la madrugada, cuando un auto estalló dentro del garage de una casa ubicada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Molinedo del distrito bonaerense.

El estallido provocó un incendio que destruyó al vehículo por completo y al garaje de la propiedad, y se extendió también al primer piso y a la planta baja de la vivienda. Una persona debió ser transladada al Hospital Evita con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La explosión del auto en Lanús

Ante el llamado de emergencia, el personal de Bomberos Voluntarios de Lanús llegó al lugar y logró controlar las llamas, mientras los efectivos de la Policía Bonaerense aseguraron la zona y bloquearon la circulación en toda la manzana. Debido a la magnitud del incidente los trabajos se extendieron por varias horas.

“Nos avisaron a la madrugada que hubo una explosión y ahora están todos en el hospital. Dos chicos que viven en la segunda planta fueron derivados y están bien, pero el señor que vive abajo, que vendría a ser el primo de mi marido, se encuentra en grave estado”, expresó una vecina de la vivienda en diálogo con América TV.

“Nos encontramos con el fuego y nos explotaron todos los vidrios atrás”, dijo un vecino que vive en las inmediaciones de la casa y agregó que todas las personas de las viviendas linderas colaboraron “a puro balde” para controlar las llamas del incendio.

Cómo terminó el incendio

La fachada de la casa afectada quedó completamente cubierta de hollín. La explosión provocó daños materiales considerables en las dos plantas de la casa. La entrada del garaje, cubierta de elementos quemados, deja en evidencia la magnitud del incidente.

“Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y dije que acá no zafaba más”, comentó Gerardo, una de las personas que viven en el primer piso de la casa, en diálogo con TN.

También contó que esperaron aproximadamente dos horas a la ambulancia y a los bomberos, “mientras los vecinos hicieron lo que pudieron”. Sobre los daños físicos, Gerardó contó que su cuñado terminó “con todo el cuerpo quemado”. Esta persona fue trasladada al Hospital Evita y actualmente permanece internado en grave estado, con quemaduras en el 90% de su cuerpo.