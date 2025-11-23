El título de Lanús en la Sudamericana benefició a River, Independiente y Barracas Central.

Lanús fue el campeón de la Copa Sudamericana 2025 e indirectamente benefició a otros tres equipos del fútbol argentino. El título del cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino por penales frente a Atlético Mineiro de Brasil, en Asunción de Paraguay, abrió un cupo más en la tabla de posiciones anual para la clasificación a los torneos internacionales del 2026. Después del 0-0 en los 120 minutos, el elenco albiceleste se consagró gracias a la victoria por 5-4 en la tanda de remates desde los doce pasos.

En este sentido, los grandes favorecidos fueron nada menos que River Plate, Barracas Central a Independiente. Es que los planteles de Marcelo Gallardo, Rubén Darío Insúa y Gustavo Quinteros respectivamente sonrieron por la estrella del "Granate", ya que la misma les facilitó el probable acceso a los torneos de la Conmebol de cara a la próxima temporada.

El Lanús campeón de la Copa Sudamericana favoreció a River, Barracas Central e Independiente

River

El "Millonario" jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores si sale campeón del Torneo Clausura 2025. Pero, de no coronarse, disputará la fase previa si el Clausura lo ganan Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors o el propio Lanús. Es decir, sus posibilidades ahora aumentaron a 5 de los 14 equipos que continúan con vida en el máximo certamen nacional.

Barracas Central

El "Guapo" fue el beneficiado más directo, ya que jugará la Copa Sudamericana 2026 gracias al trofeo del "Grana". De esta manera, ni siquiera necesitó que alguno de los nueve mejores en la anual fuera campeón del vigente Clausura. Será la primera participación internacional en la historia de la institución.

Independiente

Si Lanús no ganaba la Sudamericana, directamente se quedaba afuera de la próxima edición. Ahora, sus posibilidades son altísimas: precisa que sea campeón del Clausura Rosario Central, Boca, Argentinos, River, Racing, Deportivo Riestra, Lanús, Tigre o Barracas. Es decir, sus chances son con 9 equipos de los 14 que por ahora siguen en los playoffs.

