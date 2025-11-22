Memes: Los del Fuego cantaron en la final de Lanús y las redes recordaron a Los Palmeras

En la previa del partido entre Lanús y Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana, como siempres, hubo un show en el que diferentes intérpretes llevaron adelante la canción que enloquece a los hinchas de cada institución. En este caso, los fanáticos del club Granate vieron como Los Del Fuego cantaron uno de los temas de su hinchada: "Jurabas Tu", pero el ingenio popular no descansa -y la memoria tampoco- entonces, nuevamente, Los Palmeras se llevaron los recuerdos de aquella mítica participación con Colón de Santa Fe.

