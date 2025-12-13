Nuevo acuerdo salarial para bancarios: el sueldo básico superó los $2 millones

La Asociación Bancaria anunció una nueva suba salarial para los trabajadores del sector, alineada con el esquema de ajustes mensuales vinculado a la inflación en negociaciones paritarias. El incremento correspondiente a noviembre de 2025 será del 2,5% y eleva el salario inicial por encima de los $2 millones. Con esta suba, los haberes acumulan una mejora del 27,9% en lo que va del año.

El aumento fue comunicado oficialmente por el gremio y alcanza a todas las remuneraciones del sistema financiero. Según precisó el sindicato que encabeza Sergio Palazzo, el ajuste se aplica sobre los salarios brutos, normales y habituales, tanto en los conceptos remunerativos como en los no remunerativos.

Paritaria de La Bancaria: cómo quedó el salario básico

Tras la actualización, el sueldo básico de un empleado bancario quedó establecido en $2.008.641, consolidando un nuevo piso salarial para la actividad y reflejando el efecto de las sucesivas recomposiciones acordadas durante 2025.

Desde La Bancaria detallaron que la recomposición acumulada entre enero y noviembre alcanza el 27,9%, tomando como base los salarios vigentes en diciembre de 2024. Además, el incremento impacta de manera directa en los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores del sector.

El gremio ratificó que el mecanismo de actualización automática seguirá vigente en los próximos meses. En ese sentido, el comunicado señaló que durante diciembre de 2025 y también en enero y febrero de 2026 se mantendrá el esquema de ajustes mensuales, con el objetivo de acompañar la evolución del índice de precios y evitar pérdidas en el poder adquisitivo.

Asimismo, las partes acordaron reabrir formalmente la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026. En esa instancia se analizará el comportamiento de la inflación y se evaluará la necesidad de nuevas correcciones salariales.

Desde la conducción sindical destacaron que este sistema de revisiones periódicas permite sostener el ingreso real en un contexto económico todavía atravesado por la inestabilidad de precios. “Seguimos garantizando que las trabajadoras y los trabajadores bancarios puedan preservar el poder adquisitivo de sus salarios”, señalaron desde la Asociación Bancaria.

El comunicado fue difundido desde la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la firma del Secretariado General Nacional del gremio, encabezado por Palazzo, junto a los principales dirigentes de la organización sindical.