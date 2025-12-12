El gremio del caucho cerró nuevas paritarias: cómo quedan los salarios del sector

En medio de un escenario económico desafiante, el sindicato del caucho (SOCAYA) anunció un acuerdo paritario cuatrimestral con incrementos escalonados hasta febrero. El entendimiento fija mejoras en los salarios básicos, premios y adicionales para los trabajadores, buscando sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inestabilidad.

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) oficializó un nuevo acuerdo paritario cuatrimestral con la Federación Argentina de la Industria del Caucho. Este incremento abarca a la rama general, comprendida en el convenio 179/75.

El esquema pactado es acumulativo y establece aumentos en cuatro etapas:

2,5% en noviembre

2,3% en diciembre

2,2% en enero

1,5% en febrero

Según informó el gremio, el objetivo es sostener una negociación periódica que permita actualizar los salarios frente a las variaciones de precios previstas para los próximos meses.

Cómo quedan los salarios básicos y los adicionales

Con este cronograma completo, el salario básico garantizado para el sector alcanzará los $ 1.030.477, mientras que el premio por asistencia se ubicará en $156.138.

También habrá incrementos en otros componentes remunerativos:

Bonificación por quinquenio: desde $217.511, según la antigüedad.

Adicional por fallecimiento del obrero: $768.344.

Adicional por fallecimiento de familiares directos (cónyuge, hijos, hermanos, padres o políticos): $460.565.

Estos montos acompañan la estructura salarial general del sector, una demanda constante en las paritarias que busca sostener ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

“Seguimos luchando por nuestros afiliados”: la posición del sindicato

Tras la firma del acuerdo, el secretario general José Pasotti destacó el esfuerzo para sostener mejoras en un escenario complicado para los trabajadores: “En un panorama totalmente adverso, seguimos luchando y trabajando para lograr lo mejor para nuestros afiliados”.

Pasotti también anticipó que SOCAYA volverá a negociar con la FAIC una vez finalizado febrero con el objetivo de actualizar los salarios ante una inflación que sigue condicionando el bolsillo de los trabajadores.

Qué implica este acuerdo para el sector del caucho

La nueva paritaria ofrece cierta previsibilidad para los próximos meses. Para los afiliados, el aumento cuatrimestral asegura una mejora escalonada que busca acompañar la evolución de los precios, mientras el sindicato insiste en mantener abierto el monitoreo del contexto económico.

El sector del caucho, con fuerte presencia en ramas industriales, atraviesa un escenario complejo donde las negociaciones salariales se vuelven determinantes para sostener el nivel de ingreso real. Mientras el aparato productivo se desarma por las políticas del gobierno de Javier Milei, la discusión salarial intenta resistir los embates.