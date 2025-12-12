Jubilación especial ANSES: requisitos para solicitarla en 2026

Esta jubilación te permite acceder con 50 años y solo 20 de aportes verificados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente para 2026 la Jubilación Especial creada por la Ley 27.675, un beneficio previsional histórico diseñado específicamente para personas con diagnóstico de VIH y/o Hepatitis B o C. Este régimen reconoce las dificultades laborales que enfrentan quienes viven con estas condiciones y ofrece una alternativa accesible al sistema jubilatorio tradicional.

¿Qué es la Jubilación Especial ANSES?

Se trata de un régimen previsional diferencial que permite acceder a un haber mensual vitalicio con requisitos significativamente reducidos en comparación con la jubilación ordinaria. La ley entiende que estas condiciones de salud generan períodos de inactividad laboral, informalidad o pérdida de empleo, justificando un acceso más temprano a la protección social.

Requisitos clave para 2026

Para Jubilación Especial Contributiva:

Edad mínima: 50 años (no se requieren 60/65) Aportes: 20 años de servicios (vs. 30 del régimen general) Diagnóstico: 10 años de antigüedad comprobada Ventaja adicional: Permite compensar años faltantes de aportes con exceso de edad

Para Pensión No Contributiva (PNC):

Edad: Mayor de 18 años

Diagnóstico: VIH y/o Hepatitis B o C comprobada

Residencia: Argentino nativo, naturalizado o residente permanente

Evaluación: Aprobación de evaluación socioeconómica

Beneficios que Incluye

Ambas modalidades otorgan:

Haber mensual vitalicio

Aguinaldo completo

Ajustes por movilidad periódicos

Cobertura médica a través de PAMI

Bonos extraordinarios cuando ANSES los disponga

Cuáles son las diferencias cruciales entre ambos regímenes

Jubilación Especial Contributiva:

Requiere años de aportes

Incompatible con cualquier trabajo remunerado

Monto basado en historia previsional

Pensión No Contributiva (PNC):

No requiere aportes

Compatible con trabajo (con límites de ingresos)

Equivale al 70% de la jubilación mínima

¿Puedo trabajar teniendo la Jubilación Especial?

No. La jubilación contributiva es incompatible con actividad laboral remunerada. La PNC sí lo permite con ciertos límites.

¿Cómo se comprueban los 10 años de diagnóstico?

ANSES accede directamente a los registros del Ministerio de Salud con tu autorización firmada.

¿Qué pasa si tengo 52 años pero solo 18 de aportes?

Puedes compensar: cada año de edad sobre los 50 suple un año de aportes faltante.

Trámite 2026: paso a paso sin turno previo

Qué documentación necesitás

DNI original y copia

Constancia de historia laboral (para modalidad contributiva)

Certificados de aportes disponibles

Declaración Jurada de Consentimiento (elemento fundamental)

Si no tenés aportes, podés acceder a una pensión no contributiva con evaluación socioeconómica.

Proceso en simples pasos: