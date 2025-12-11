Siguen los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a la espera de la llamada de Trump

Una niña come en el campo de refugiados de Chong Kal tras ser evacuada en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya en una zona fronteriza en disputa, en Chong Kal, provincia de Oddar Meanchey, Camboya

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya entraron el jueves en su cuarto día, mientras ambas partes esperaban la prometida llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dice creer que puede poner fin de nuevo al conflicto entre los dos países del sudeste asiático.

El miércoles, los enfrentamientos en más de una decena de puntos a lo largo de los 817 kilómetros de frontera entre Tailandia y Camboya registraron algunos de los combates más intensos desde los cinco días en julio, que fue el peor conflicto de la historia reciente de los países.

En julio, Trump acabó con los combates con llamadas a ambos líderes en las que amenazó con interrumpir las conversaciones comerciales a menos que pusieran fin al conflicto. Trump dice que espera hablar con los líderes de los países el jueves.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Podría conseguir que dejen de pelearse", dijo Trump a los periodistas el miércoles. "Creo que tengo previsto hablar con ellos mañana".

Sin embargo, Tailandia ha reaccionado esta vez con más cautela a las propuestas de Trump y del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, que ayudó a mediar en el acuerdo de julio, que dio lugar a un alto el fuego ampliado firmado en octubre. Tailandia insiste en que el asunto debe ser resuelto por los dos países.

Ibrahim dijo que había hablado con los líderes de Tailandia y Camboya el martes y que, aunque no se había alcanzado una resolución definitiva, apreciaba "la apertura y voluntad de ambos líderes de continuar las negociaciones para aliviar la tensión".

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el jueves que "explicaría y aclararía" la situación si Trump le llamaba.

"Tendrá que escuchar los detalles directamente de mí, si se pone en contacto conmigo", dijo a los periodistas. "Creo que el ministro de Exteriores ya informará a nivel diplomático".

Tailandia y Camboya se han culpado mutuamente de los últimos enfrentamientos que comenzaron esta semana, y han intercambiado acusaciones de que los civiles estaban siendo blanco de ataques con artillería y cohetes.

"En estos momentos, nadie quiere conflictos, especialmente con los países vecinos", dijo Anutin. "Pero Tailandia está muy segura de que ha sido invadida. Por lo tanto, es necesario salvaguardar la independencia y soberanía del país".

En una actualización de la noche del miércoles, el Ministerio del Interior de Camboya dijo que casas, escuelas, carreteras, pagodas y templos antiguos habían sido dañados por "el bombardeo intensificado de Tailandia y los ataques aéreos de F-16 dirigidos contra aldeas y centros de población civil hasta 30 kilómetros dentro del territorio camboyano".

El jueves, el Ministerio de Defensa de Camboya acusó a Tailandia de cometer "brutales actos de agresión" contra objetivos civiles, entre ellos escuelas y templos.

Tailandia niega atacar infraestructuras civiles.

Los enfrentamientos ya se han cobrado un elevado número de víctimas civiles, entre ellas 10 muertos en Camboya, entre ellos un bebé, y 60 heridos, según su Gobierno.

Nueve soldados tailandeses han muerto en los enfrentamientos y más de 120 han resultado heridos, según el ejército tailandés. Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las zonas fronterizas de ambos países.

(Información del personal de Reuters, Panarat Thepgumpanat, Orathai Sriring y Devjyot Ghoshal en Bangkok; redacción de John Mair y David Stanway; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)