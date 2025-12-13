La impactante foto de Robertito y la alerta de su kinesiólogo: "No lo hagas más"

Las fotos de Robertito Funes colgado como en "Las 50 sombras de Grey".

Robertito Funes volvió a hacerse viral por una polémica secuencia de fotos y videos que compartió en sus redes sociales y que confundieron a sus seguidores, ya que el periodista lució colgado como en Las 50 sombras de Grey, historia sobre los fetiches sexuales BDSM de una pareja.

Con el torso desnudo y tras una sesión de osteopatía, Robertito Funes se mostró junto a su kinesiólogo y explicó la razón de su visita: "Acá vine a verlo a Gastón después de mi viaje, porque quedé estresado, y me colgaste ahí atrás. Hiciste de las tuyas conmigo". Acto seguido mostró las poleas donde fue colgado y deslizó, ante la incomodidad del profesional: "Parecía Las 50 sombras de Grey pero no, ¿qué me hiciste?, ¿por qué me colgaste?"

Por su parte, el kinesiólogo comentó: "Hicimos primero una osteopatía, manipulamos la columna, los músculos y todo, y después para finalizar nos co... colgamos". "No hubo happy ending, no se asusten, no hubo eso", aseveró Robertito, en tono picaresco. "No, nada que ver. Colgamos cabeza abajo para estirar toda la columna, los ligamentos, los discos", se apresuró a agregar el profesional.

La advertencia del kinesiólogo a Robertito: "No lo hagas más"

En los últimos minutos del video que compartió Robertito se lo oyó decir a su médico: "Venías bastante tenso. No sé qué hiciste en el viaje pero no lo hagas más". "No te lo voy a contar", cerró el periodista. En otras stories Robertito subió algunas fotos del "tratamiento" kinesiológico al que se sometió y que lo hicieron virales a los pocos minutos.