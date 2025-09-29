Reconocieron a Robertito Funes Ugarte en Corea: “Rosca floja”

Reconocieron a Robertito Funes Ugarte en Corea y lo humillaron en vivo: “Rosca floja”.

El cronista Robertito Funes Ugarte fue reconocido mientras participaba, junto a Marley, de la emisión de Por el Mundo del último domingo 28 de septiembre. Qué le dijeron.

Desde el primer momento del programa, Robertito Funes Ugarte y Marley recorrieron las calles de Seúl, Corea del Sur. Fue allí que un hombre se acercó a los protagonistas y le habló al cronista.

"Rosca floja, no lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo?", le dijo el hombre, que mostraba que hacía el intento por reconocer a Funes Ugarte. Con esa frase, hizo referencia a los gritos que Funes Ugarte recibió mientras salía al aire en la Ciudad de Buenos Aires semanas atrás. "¿Sabés lo que les pasó a los trapitos que me dijeron rosca floja? Están en cana, te aviso", le contestó el cronista.

Las bromas estuvieron desde el comienzo: "Se me aflojó la rosca"

Desde el inicio del programa los dos protagonistas bromearon con ese tópico. De hecho, cuando Marley presentó a Robertito Funes Ugarte, este contestó, en su primera frase: "Es que se me aflojó la rosca, querido".

"¿Y alguien te la ajustó?", le preguntó el conductor, a lo que el cronista sentenció: "Sí, y no sabés cómo. Yo te digo: tres o cuatro la ajustaron, porque venía bastante flojita". Inmediatamente después, Funes Ugarte celebró la visita a Corea del Sur porque allí podría "conseguir todo para el skin care".