Robertito Funes Ugarte le soltó la mano a Milei: "Yo creo".

El periodista Robertito Funes Ugarte le soltó la mano al presidente Javier Milei, a quien le hizo un desesperado pedido tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Qué dijo en La Nación Más.

"A la gente en la calle le pasan cosas y muy serias", consideró Robertito Funes Ugarte el sábado en su programa, y continuó: "La inflación sigue igual pero el ánimo de la gente no está igual".

El periodista de La Nación Más opinó que "están todas las expectativas puestas para el 26 de octubre", día en que serán las elecciones legislativas para el Congreso de la Nación. "Yo creo que tienen que ocuparse también de lo que a la gente le pasa", le dijo al presidente Javier Milei y añadió: "Caminen por la calle, estén con la gente, escúchenla. Yo agradezco también que el discurso del Presidente fue un discurso conciliador y asumió la derrota, porque en otras oportunidades hemos visto que 'no, no pasa nada, dejamos las cosas como están'".

Para Robertito Funes Ugarte, "los extremos son muy malos", por lo que pensó que "Milei se iba a mantener como se ha mantenido hasta el momento, que no le entran balas por un lugar ni por otro", pero celebró: "Asumió la derrota, dijo que había que hacer las cosas mejor y reconoció que estuvo mal". "En el medio estamos todos nosotros y tenemos ganas de escuchar cosas positivas", agregó el periodista.

Robertito Funes Ugarte le soltó la mano a Milei: "Yo creo".

Por qué Robertito Funes Ugarte cree que a Milei "hay que apoyarlo"

Luego, el periodista dio los motivos por los que continúa apoyando al presidente Javier Milei. "Más allá de quién gobierne, van a pensar que soy un tibio o doble cara, al que esté hay que apoyarlo. Porque si le va bien al Presidente, sea el color que sea, te va bien a vos", expresó.