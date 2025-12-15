Contaminación del Canal Alvarado: vecinos de Jujuy denuncian la falta de respuestas de Sadir

Los residentes de la zona del Canal Alvarado, ubicado en el sur de San Salvador de Jujuy, volvieron a exigirle al Ministerio de Infraestructura provincial una intervención urgente sobre esta obra hídrica. Esta estructura, que atraviesa varios barrios, representa un riesgo constante y grave para las familias.

Se trata de una demanda histórica, cuya preocupación aumenta drásticamente con la llegada de las lluvias intensas de esta época. Cada temporal provoca desbordes, erosión de las defensas y severas inundaciones, afectando a cerca de 400 viviendas. A pesar de las reiteradas gestiones ante Recursos Hídricos e Infraestructura, los vecinos denuncian la falta de respuestas concretas y soluciones de fondo por parte de la administración que conduce Carlos Sadir.

Luis Velasco, referente vecinal, expresó la creciente angustia ante la proximidad de la temporada de precipitaciones. "Los reclamos son permanentes, pero el riesgo es ahora mayor. La falta de obras dificulta la comunicación entre el barrio Bárcena y Alberdi. Con las lluvias fuertes, el canal va socavando las defensas y el temor se extiende por toda la vecindad", afirmó.

Los habitantes de la zona insisten en que el Canal es una estructura de competencia exclusiva del Gobierno de Jujuy. Por ello, su pedido a la cartera de Carlos Stanic es que ejecute trabajo integral y definitivo que brinde seguridad, estabilidad y previsibilidad durante los meses de lluvia. "La fuerza del agua es impresionante. Tras la tormenta, el canal parece en calma, pero deja a su paso destrozos que nadie repara. Necesitamos una solución de fondo, no solo medidas parciales", señaló Velasco.

El punto de mayor peligro se sitúa en la intersección de avenida Corrientes y Alvarado, donde se concentra el caudal descendente de Coronel Arias. La última tormenta, ocurrida el viernes pasado, destruyó otra vez parte de la defensa, encendiendo las alarmas. "Pedimos la reactivación de la obra o de los proyectos ya establecidos. No podemos esperar a una tragedia para que el Estado actúe. Este problema lleva años. Anualmente, repetimos lo mismo, y cada año las tormentas causan un daño mayor", afirmó en diálogo con Somos Jujuy.

Residentes sufren constantemente la falta de obras y limpieza en el lugar. "Todo esto es cosa olvidada. Pagamos los impuestos todos los meses y no tenemos ni agua. Nadie viene por acá. Cada vecino que pasa tira una palada de tierra, nadie viene a arreglar”, aseguró otro vecino en declaraciones para Jujuy al Momento.

Presupuesto 2026: Sadir consiguió el aval de su proyecto para tomar deuda por 380 millones de dólares

En la primera sesión extraordinaria en la Legislatura de la provincia de Jujuy, el gobernador Sadir consiguió por mayoría agravada la aprobación del Presupuesto 2026, que autoriza a tomar deuda cercana a los 380 mil millones de dólares destinados para obras públicas, como rutas y viviendas.

El proyecto contó con 32 votos afirmativos, que incluyeron el apoyo del bloque oficialista, del Justicialismo y de Primero Jujuy. Mientras que la izquierda no acompañó la iniciativa tras denunciar la falta de información y advertir que este instrumento de Sadir funciona como una "herramienta de ajuste" contra el pueblo jujeño.

El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial fue presentado por el diputado oficialista Guido Luna. El Presupuesto provincial tendrá la

suma de dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete

($2.663.750.291.667 ) el total de erogaciones para el Ejercicio 2026.

Acorralado, el diputado Luna respondió las dudas de la oposición sobre la construcción del plan financiero de cara al próximo año . “El Presupuesto se incremento un 34% comparando con el ejercicio 2025. El 80% es de origen nacional y el 20% es de origen provincial entre los recursos corrientes. En el porcentaje provincial, el 85% de los recursos provienen de los impuestos de ingresos bruto de la provincia”, afirmó.