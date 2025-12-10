Extendieron la prisión preventiva a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy acusado de al menos cinco homicidios

La Justicia de Jujuy decidió extender la prisión preventiva de Matías Jurado, el hombre de 37 años acusado de ser un presunto asesino serial que atacaba a personas en situación de calle en el barrio Alto Comedero y que fue formalmente imputado por “cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer”.

Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti desde finales de julio, donde cumple una prisión preventiva aislada del resto de los reclusos. El fiscal Guillermo Beller, encargado del caso, confirmó que la medida se prolongará por otros cuatro meses, ya que la investigación aún no está lista para ser elevada a juicio.

La razón por la que se demoró el avance de la causa es la existencia de dos perfiles de ADN “huérfanos” encontrados en la casa de Jurado. El fiscal Beller dijo que estos perfiles todavía no pudieron ser cotejados con ninguna de las muestras disponibles.

“Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera. Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento”, detalló al medio local Todo Jujuy. De esta manera, la Fiscalía ultima detalles para que los familiares de hombres denunciados como desaparecidos puedan aportar muestras de ADN y así avanzar con la identificación.

Por ahora, las víctimas confirmadas por la Justicia son Jorge Omar Anachuri (68); Juan José Ponce (61); Miguel Ángel Quispe (60); Juan Carlos González (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).

Según informó Beller, el debate oral por los cinco crímenes confirmados y otros dos posibles que se le adjudican a Jurado podría realizarse el año que viene. “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”, afirmó.

Asesino serial de Jujuy: la evaluación psiquiátrica a Matías Jurado

Luego de haberse puesto en duda el estado de salud mental del presunto asesino serial de Jujuy, se le realizó una nueva pericia psiquiátrica en la cual, según el informe realizado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta, se estableció que Jurado es plenamente responsable de sus actos.

El dictamen realizado concluye que el presunto asesino podía comprender la criminalidad de sus actos y tenía capacidad para dirigir su conducta en el momento de los hechos, por lo que es imputable.

Esta pericia psiquiátrica fue un revés para la defensa de Jurado, quienes pensaban poner en tela de juicio la capacidad mental del sospechoso como parte de sus argumentos a favor.