Llega a la Argentina el celular con mejor cámara del mundo: precio y principales características

La llegada del HUAWEI Pura 80 Ultra marca el regreso de Huawei al mercado local de smartphones, esta vez con su modelo más ambicioso y con tecnologías fotográficas que no están presentes en ningún otro teléfono del mundo. El lanzamiento incluirá promociones y sorteos especiales a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre.

Qué hace tan especial al HUAWEI Pura 80 Ultra

El Pura 80 Ultra es el resultado de años de desarrollo en sensores, óptica y procesamiento de imagen. Huawei integró en este modelo innovaciones inéditas en la industria, con las que busca ofrecer resultados comparables —e incluso superiores— a los de cámaras réflex.

Un sensor de una pulgada y más luz que cualquier otro smartphone

El dispositivo incorpora una Cámara HDR de Ultra Iluminación con un sensor de 1”, capaz de captar hasta 120% más luz que su predecesor, el Pura 70 Ultra. Además, alcanza un rango dinámico de 16 EV, el más alto disponible actualmente en un teléfono.

Esto se traduce en fotografías con mayor detalle en sombras y altas luces, incluso en escenas muy contrastadas o de baja iluminación.

Telefoto Dual Alternable: dos lentes en una sola cámara

Una de las tecnologías más sorprendentes es la primera cámara del mundo con dos lentes telefoto dentro de un mismo módulo:

Un telefoto de 50 MP con zoom óptico de 3,7x.

Un súper telefoto de 12,5 MP con zoom óptico de 9,4x.

Ambos pueden alternarse de manera inteligente gracias a un mecanismo compuesto por 140 componentes de precisión. El sistema permite obtener imágenes detalladas a larga distancia y conseguir un zoom digital de hasta 100x.

Para grabar recitales, deportes o escenas lejanas, el telefoto del Pura 80 Ultra está entre lo más avanzado del mercado.

Colores más reales con la Cámara Ultra Chroma

Otra de las claves es su Cámara Ultra Chroma, que captura más información espectral que la mayoría de los sensores tradicionales. Esto le permite reproducir colores con una precisión que supera la capacidad del ojo humano para percibir matices.

En fotografía de conciertos o escenarios con luces intensas, la Ultra Chroma corrige saturación, equilibra tonos y mantiene la atmósfera original con una fidelidad particularmente alta.

Un modelo premium más allá de la cámara

El HUAWEI Pura 80 Ultra no solo destaca por su sistema fotográfico. Incluye una pantalla OLED LTPO de 6,8” con tecnología X-True Display y soporte para HDR Vivid, pensada para mostrar colores precisos y brillo uniforme.

Su diseño se basa en la ideología Forward Symbol, con una textura de cristal brillante y detalles inspirados en joyería, orientado a un segmento que busca estética y tecnología por igual. En cuanto a batería, integra 5.170 mAh, con carga rápida de 100 W por cable y 80 W inalámbrica, una de las velocidades más altas disponibles.

Cuándo llega y dónde se podrá comprar

El 15 de diciembre se inicia la venta oficial del HUAWEI Pura 80 Ultra en Argentina. El teléfono —junto con otros dispositivos de la marca— estará disponible en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre, donde habrá descuentos y sorteos para celebrar el regreso de sus smartphones al país.