Construirán el primer edificio residencial de una marca hotelera en la Ciudad de Buenos Aires

El primer edificio residencial de la marca Sofitel en el mundo se emplazará en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en Puerto Madero. La torre contará con de 43 pisos, 188 departamentos, y diferentes comodidades de lujo en plena City porteña.

Se trata de un proyecto global, ya que el de Argentina será uno de los tres edificios que se construirán en otras partes del mundo. Además, el primero de una marca hotelera internacional en el país. Se ubicará en Juana Manso y Trinidad Guevara, en el dique 4 del barrio porteño, justo a la altura de la avenida Corrientes lo que permitirá ver hacia el obelisco y que el propio edificio se vea desde toda la ciudad.

Así será el edificio residencial de Sofitel en Puerto Madero

El proyecto inmobiliario desarrollará un edificio de 43 pisos, de los cuales cinco serán destinados a amenities y el resto a residencias, ya que habrá 188 departamentos. Además, contará con un lobby de 18 metros de altura.

Entre las diferentes comodidades se destaca que en los pisos 19, 20 y 21 habrá un spa y un centro de bienestar. Mientras que los vecinos podrán disfrutar de una pileta semiolímpica en exterior, otra pileta interior, un salón de baile, un centro de negocios y hasta guest suites para que los invitados puedan hospedarse, entre otros servicios.

Además, un parte de los departamentos más grandes contará con vista a la ciudad y la otra al río. Algunos tienen una segunda cocina y las plantas no cuentan con balcones, sino con patios en altura con dimensiones que arrancan en los ocho metros.

La construcción se realiza en el predio al lado del campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires que la desarrolladora inmobiliaria Northbaires adquirió mediante una licitación pública abierta por la Corporación Antiguo Puerto Madero que se realizó en 2018 por US$57,1 millones. La desarrolladora invertirá más de US$100 millones en el proyecto.

“Era el último terreno que quedaba en Puerto Madero que cuenta con la autorización para un desarrollo de altura”, explicó en diálogo con La Nación el presidente de la desarrolladora, Marcos Juejati.

Cuándo finalizará el proyecto del edificio ultralujos de CABA

El proyecto inmobiliario recién estará en el mercado a finales de marzo de 2026. Sin embargo, se estima que el valor del metro cuadrado será de US$10.000, mientras que los departamentos se venderán en pozo desde los US$700.000.

Uno de los grandes beneficios que tendrán los propietarios es que contarán con una tarjeta de pertenencia para disfrutar de los servicios de Sofitel en otros lugares del mundo. Además, una vez finalizado, será la marca hotelera la encargada de la administración del edificio de por vida.