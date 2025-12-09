EN VIVO
Minería

Mendoza aprobó el proyecto minero que apoyaba Milei y rechazaban los ambientalistas

Con 29 votos a favor y 6 en contra, la Cámara Alta provincial le dio sanción definitiva al proyecto, respaldado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo. Agrupaciones ambientalistas marcharon desde distintos puntos de la provincia en una caravana en rechazo a la iniciativa.

09 de diciembre, 2025 | 16.06

El Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que habilita la explotación minera en la localidad de San Jorge. Con 29 votos a favor y 6 en contra, la Cámara alta provincial le dio sanción definitiva al proyecto, respaldado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto tuvo el rechazo de sectores sociales, que se movilizaron hacia la Legislatura mendocina. La Asamblea por el Agua de Uspallata y otras agrupaciones ambientalistas marcharon este martes desde distintos puntos de la provincia en una caravana"Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente", afirmó Cornejo a través de sus redes.

