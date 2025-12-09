Mendoza aprobó el proyecto minero que apoyaba Milei y rechazaban los ambientalistas

El Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que habilita la explotación minera en la localidad de San Jorge. Con 29 votos a favor y 6 en contra, la Cámara alta provincial le dio sanción definitiva al proyecto, respaldado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto tuvo el rechazo de sectores sociales, que se movilizaron hacia la Legislatura mendocina. La Asamblea por el Agua de Uspallata y otras agrupaciones ambientalistas marcharon este martes desde distintos puntos de la provincia en una caravana. "Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente", afirmó Cornejo a través de sus redes.

Noticia en desarrollo