Mendoza espera una masiva caravana contra el proyecto minero que respaldó Milei

La Asamblea por el Agua de Uspallata y otras agrupaciones ambientalistas marchan este martes desde distintos puntos de Mendoza en una caravana para rechazar el proyecto minero San Jorge, que será tratado hoy en el Senado provincial. La movilización busca presionar al parlamento local para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes tuvo el respaldo del presidente Javier Milei.

Tuit de Milei en el que pide a la legislatura de Mendoza que apruebe el proyecto San Jorge

Bajo la consigna “El agua no se negocia” se espera una movilización masiva a la capital mendocina, en lo que las agrupaciones que repudian el proyecto minero denominaron "Gesta libertadora por el agua".

La movilización comenzó ayer en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.

Un recorrido de más de cien kilómetros

La caravana siguió un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial: desde la Ruta 7 avanzó hasta la localidad de Potrerillos. Luego, por la Ruta 82 continuó por el perilago, atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, para llegar a la capital este martes.

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.

La convocatoria es abierta y ya cuenta con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizarán caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.

El debate sobre San Jorge

Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.

Desde el ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza a cargo de Jimena Latorre precisaron que en enero fue presentado el Informe de Impacto Ambiental y que desde ese momento hasta ahora se realizaron múltiples análisis en esa materia.

"Cada dos años o si hay algún hecho nuevo tiene que actualizarse la declaración de impacto ambiental", precisó Latorre en declaraciones a canal 9 de Mendoza. La funcionaria provincial calificó el proyecto minero como un "momento bisagra" para la provincia, aunque planteó que eso no significa "un cheque en blanco" ni la última instancia en la que va a poder participar la ciudadanía.

Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722. Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca esta mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.

El respaldo de Milei

Milei destacó el proyecto de San Jorge y dijo que “traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”.

“Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”, enfatizó el jefe de Estado.