El gobierno de Mendoza confirmó el inicio del proceso licitatorio para la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 7, una intervención considerada clave para mejorar la circulación en el corredor vial que une Palmira con el Nudo Vial, en el Gran Mendoza.

Se trata de una Ruta que no recibe mejoras estructurales desde 1979 y beneficiará a unas 105.000 personas, ya que es uno de los corredores viales más transitados del país, con intenso movimiento diario de autos particulares, transporte pesado y colectivos interurbanos.

Las tareas, que se financiarán con parte del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento, forman parte del paquete de obras estratégicas previstas con los recursos provenientes de Nación.

¿Qué obras que se harán en la ruta 7 de Mendoza?

La nueva licitación se dividirá en dos tramos principales: el primero, desde calle Lamadrid hasta Arturo González; y el segundo, desde Arturo González hasta el Nudo Vial. En ambos casos, se involucrarán sectores con un alto flujo de tránsito, especialmente el primero, por donde circulan en promedio 35.000 vehículos diarios.

Este segmento contempla trabajos de gran envergadura, tales como alteos en zonas bajas, la reconstrucción total de la calzada, nuevas bases granulares, carpeta asfáltica de entre 10 y 14 centímetros, banquinas pavimentadas y señalización renovada.

También se intervendrán 10 intersecciones principales, donde se construirán 17 rotondas y ordenadores viales, entre ellas puntos críticos como Ruta 7 y Ruta 50, Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Los Álamos (Ruta 31), Medina, Las Margaritas (Ruta 33), San Pedro y Lamadrid.

El plazo de ejecución será de 12 meses y el presupuesto oficial asciende a $ 69.914 millones, distribuidos en tres ejercicios fiscales: 2025, 2026 y 2027.

¿Cómo será la intervención en cada tramo de la ruta 7 de Mendoza?

La obra en Ruta 7, una de las más grandes de los últimos años en Mendoza, incluirá:

Tramo La Madrid – Arturo González

Reconstrucción total de la carpeta asfáltica.

Obras en banquinas.

Intervención en 10 interconexiones, con 17 obras de arte, entre puentes y rotondas.

Tramo Arturo González – Nudo Vial

Es el sector más complejo, con casi 11 km de intervención se llevará a cabo la tercera trocha hasta la ampliación actual: