Pueblo hondureño vota en elecciones postergadas que podrían decidir carrera presidencial

Los residentes se dirigen a votar en un pueblo rural una semana después del día de las elecciones, en San Antonio de Flores

Los residentes de un pueblo rural de Honduras emitieron sus votos el domingo en una elección retrasada que podría ayudar a decidir la contienda presidencial más reñida en la historia de la nación y si el candidato preferido del presidente estadounidense, Donald Trump, puede mantener su estrecha ventaja.

Al amanecer del domingo, cientos de soldados patrullaban las calles y los residentes de San Antonio de Flores hacían fila en las urnas -una semana después de que el resto del país votara- en esta región agrícola a unas tres horas en auto por caminos de tierra desde la capital, Tegucigalpa.

El retraso de las elecciones se debe a que las autoridades locales cerraron los centros de votación el 30 de noviembre en medio de acusaciones de sabotaje y fraude. Sin embargo, en un giro extraordinario e inesperado, esa decisión ha convertido a San Antonio de Flores y a sus 4996 votantes registrados en el epicentro de la política hondureña, ya que los resultados nacionales muestran que los dos favoritos están separados por estrecho margen.

"Cualquier voto, por insignificante que sea, tiene valor", dijo el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de centroderecha, quien aterrizó en San Antonio de Flores en helicóptero el sábado para un esfuerzo de campaña de último momento.

Nasralla se encuentra detrás de Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, por menos de 20.000 votos, con aproximadamente el 88% de los votos escrutados mientras el recuento se alarga hasta su segunda semana.

Esta ciudad también podría desempeñar un papel importante en lo que se perfila como una prueba de fuego de la influencia de Trump en su búsqueda de consolidar un bloque de aliados conservadores en América Latina.

El presidente de Estados Unidos ha expresado públicamente su apoyo a Asfura y a principios de esta semana amenazó con que "se desataría un infierno" si Honduras cambiaba los resultados preliminares que mostraban a Asfura ligeramente por delante de Nasralla, incluso cuando todavía se estaban contando los votos.

"Hay un esfuerzo concertado para llevar a los países latinoamericanos hacia la extrema derecha y crear una lealtad incondicional al Gobierno estadounidense", dijo Laura Carlsen, analista política que estuvo en Honduras como observadora electoral. "Honduras es un caso paradigmático".

LA PRUEBA DE FUEGO DE LA INFLUENCIA DE TRUMP

En San Antonio de Flores, donde los residentes usan sombreros de vaquero y los edificios están decorados con murales de caballos, la influencia de Trump cobró gran importancia durante el fin de semana.

Ramón Ávila, agricultor, dijo que estaba deseoso de votar por Asfura y asegurar la alianza con Estados Unidos. "Es la nación más poderosa del mundo", dijo.

Pero Kathy Osorio, directora de escuela, dijo que su apoyo a Asfura se debilitó tras la intervención de Trump, la cual, según ella, le pareció una estrategia intimidatoria de Washington. Si bien se negó a revelar por quién votaría, dijo que no sería el candidato preferido de Trump.

"Tenemos que ser auténticos en poder elegir sin miedo", dijo.

La votación retrasada del domingo en San Antonio de Flores pone fin a una semana de caos electoral en el país, que ha incluido retrasos en el procesamiento de las papeletas y acusaciones infundadas de fraude electoral por parte de los principales candidatos.

El pueblo es un microcosmos de la fracturada política hondureña. Durante dos años, no tuvo alcalde, después de que una disputa sobre las elecciones de 2021 se convirtiera en una prolongada batalla legal, que solo concluyó cuando la Corte Suprema del país falló a favor del Partido Liberal de centroderecha.

Pero el 30 de noviembre, la tensión volvió a estallar. Normalmente, los observadores electorales de los tres partidos están acreditados para sentarse en una mesa dentro de los colegios electorales y revisar las credenciales de los votantes. El proceso está diseñado para garantizar un proceso electoral justo. Pero cuando el Partido Liberal nunca recibió las credenciales para sus observadores electorales, denunció una falta.

"Como ya estábamos en desventaja, el pueblo decidió que no hubiera elecciones", dijo el alcalde Pedro Cáceres, del Partido Liberal, quien se postula para la reelección.

Culpó al Partido Nacional por las credenciales extraviadas. Pero su oponente y exalcalde de la ciudad, Alex García, del Partido Nacional, afirmó que su partido no tenía la culpa y que la votación original debió haberse llevado a cabo de todas formas.

"Se dieron delitos tras delitos y se hizo tarde", dijo.

A pesar de la agitación, los votantes de la ciudad acudieron en masa a las urnas el domingo; muchos de ellos por segunda vez.

Benicio Ramos, oriundo de San Antonio de Flores, dijo que viajó ocho horas en autobús desde su finca para poder emitir su voto, tal como lo había hecho el domingo pasado antes de enterarse de que las urnas estaban cerradas.

"Es un sacrificio", dijo. "Pero estoy tranquilo porque ya elegí a mi candidato".

Con información de Reuters