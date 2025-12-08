Feriado bajo agua: activan la alerta naranja por tormentas en cuatro provincias

El sistema de lluvias intensas dejará, en cada una de las zonas, riesgo de granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este lunes 8 de diciembre la alerta naranja por tormentas fuertes que se registrarán en cuatro provincias de Argentina.

Según el modelo de advertencias, el sistema de lluvias intensas dejará, en cada una de las zonas, riesgo de granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.

En paralelo, otras tres provincias se verán afectadas por tormentas, aunque de menor potencia.

¿Cuáles son las provincias bajo alerta naranja por tormentas?

Este lunes 8 de diciembre, feriado nacional por el, parte de las provincias dey la totalidad detransitarán la jornada bajo alerta naranja por tormentas de elevada intensidad.

Según el SMN, los sistemas de precipitaciones estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de entre 80 y 110 mm, con chances de ser superados en forma localizada. También podrán incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.

¿Cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por tormentas?

Un total de siete provincias de Argentina se encuentran este lunes 8 de diciembre bajo alerta amarilla por tormentas de intensidad elevada, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en períodos cortos. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que podrán ser superados localmente.

¿Cómo seguirán las condiciones climáticas en Argentina en la segunda semana de diciembre 2025?

La semana del lunes 8 al sábado 13 de diciembre, las precipitaciones se registrarán en el sector este del territorio argentino, mientras que el calor se disparará en el norte de la Patagonia y en el centro del país.

“Persistirán las máximas extremas sobre Neuquén y Río Negro, con máximas de hasta 38 °C”, repasó el portal Meteored.

En el resto de la Argentina se mantendrá el buen tiempo y no se prevén fenómenos meteorológicos significativos. El martes, las temperaturas se moderarán en gran parte del país, aunque las máximas serán elevadas en el norte patagónico (32 a 33 °C), La Rioja, Catamarca, el norte cordobés y Santiago del Estero (31 a 35 °C).

El miércoles, el mercurio volverá a superar los 31 °C en la mayor parte del norte argentino, mientras que el centro presentará máximas de 27 a 30 °C. En la Patagonia, las máximas oscilarán entre 12 °C en el sur y entre 26 y 32 °C en el centro y norte.

El jueves, con temperaturas cálidas en gran parte del centro y norte del país, las máximas se dispararán hasta 33 °C en el norte, donde las tormentas volverán a hacerse presentes de forma aislada. Con nubosidad parcial, las temperaturas oscilarán entre 28 y 32 °C en el centro y entre 14 y 26 °C en la Patagonia.

Finalmente, el viernes y sábado serán días con predominio de buenas condiciones generales (más sol que nubes y sin fenómenos meteorológicos significativos), y con un marcado ascenso de la temperatura en el norte y centro de Argentina, llegando a valores entre 33 y 35 °C (incluido el AMBA), mientras que en la Patagonia las máximas se mantendrán entre 14 y 26 °C.