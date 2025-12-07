Luego de una semana marcada por un calor agobiante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un domingo con una temperatura más amable para la Ciudad y sus alrededores.
Durante los primeros días de diciembre, el termómetro no dio tregua y llegó a marcar hasta 32 grados el sábado, generando una sensación térmica aún más intensa para los vecinos porteños y bonaerenses.
Sin embargo, la jornada dominical traerá un cambio significativo: la máxima descenderá a 27 grados, mientras que la mínima rondará los 18 grados, lo que implicará un alivio muy esperado tras días de calor extremo.
El cielo se mantendrá en su mayoría nublado y se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora desde el Sudeste, aportando frescura al ambiente.
Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores
- Lunes: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este cambiando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 18 a los 26 grados.
- Martes: se anuncia cielo mayormente nublado hasta la tarde y luego lluvias aisladas, vientos del este rotando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 25 grados, en el día más fresco de toda la semana.
- Miércoles: se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28.
- Jueves: se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al norte y las marcas térmicas irán de los 20 a los 28 grados.
- Viernes: se anuncia cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sur cambiando al sudoeste y los termómetros s eubicarán entre los 17 y los 28 grados.
- Sábado: se espera cielo ligeramente nublado y vientos del noroeste rotando al sudoeste, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 32, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.