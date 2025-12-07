El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo seguirá el clima en Buenos Aires.

Luego de una semana marcada por un calor agobiante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un domingo con una temperatura más amable para la Ciudad y sus alrededores.

Durante los primeros días de diciembre, el termómetro no dio tregua y llegó a marcar hasta 32 grados el sábado, generando una sensación térmica aún más intensa para los vecinos porteños y bonaerenses.

Sin embargo, la jornada dominical traerá un cambio significativo: la máxima descenderá a 27 grados, mientras que la mínima rondará los 18 grados, lo que implicará un alivio muy esperado tras días de calor extremo.

El cielo se mantendrá en su mayoría nublado y se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora desde el Sudeste, aportando frescura al ambiente.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

