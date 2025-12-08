Chau Boca: los 10 jugadores que se van en 2026 tras un año paupérrimo

Los jugadores que se van de Boca en 2026, tras un año para el olvido.

Boca Juniors consumó un 2025 paupérrimo sin títulos obtenidos, con varias derrotas en los clásicos y tres eliminaciones fundamentales en La Bombonera. Por lo tanto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme ya se enfoca tanto en los refuerzos como en las salidas, con al menos diez jugadores que se marcharán inexorablemente en el primer mercado de pases del 2026.

Como mínimo, se trata de una decena de futbolistas que se marcharán en breve de la institución de La Ribera, con la incógnita todavía de conocer si Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador del plantel profesional o no. Por lo pronto, la "depuración" será total y habrá que tener en cuenta también quiénes serán los probables fichajes reemplazantes en cada caso.

Los 10 jugadores que se van de Boca en 2026

Javier García

El tercer arquero tiene casi 39 años y todo indica que no continuará en Brandsen 805 en la próxima temporada, ya que el titular bajo los tres palos es Agustín Marchesín y el suplente es el prometedor juvenil Leandro Brey. El ex Racing y Tigre podría marcharse a otro equipo o directamente retirarse del fútbol profesional.

Luis Advíncula

El lateral derecho peruano de 35 años no tuvo continuidad en esta campaña, perdió el puesto con Juan Barinaga y casi no sumó minutos en los últimos meses. La idea del "Xeneize", en principio, es contar con el ex Belgrano de Córdoba y el joven Dylan Gorosito como las alternativas en esa posición.

Lucas Blondel

El lateral derecho de 29 años no tuvo rodaje con ningún entrenador en Boca, por lo que su salida es inminente. Nacionalizado suizo y con el pasaporte europeo listo, es muy probable que su nuevo destino esté precisamente en el Viejo Continente.

Frank Fabra

El lateral izquierdo colombiano de 34 años cumplió una década en la entidad "azul y oro" y se trata de un fin de ciclo inevitable. Desde que se hizo expulsar de manera infantil en la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense en Brasil, los hinchas lo resisten y no se entiende muy bien por qué permaneció dos temporadas más en el club. Es probable que vuelva a su país o se vaya a otra liga de menor relevancia.

Cristian Lema

El central de 35 años, perseguido por las lesiones, no tuvo minutos en los últimos tiempos y su destino estaría en algún otro equipo del fútbol argentino.

Ignacio Miramón

El mediocampista de 22 años fue una apuesta que llegó desde Francia, pero no tuvo continuidad con ningún entrenador y se irá seguramente. Podría regresar a la Ligue 1 o seguir con su trayectoria en algún otro país extranjero.

Kevin Zenón

El extremo de 24 años que llegó desde Unión de Santa Fe tuvo un primer año muy bueno en Boca, aunque con el correr de los meses su rendimiento decayó considerablemente. Ya sin confianza, quedó muy relegado al banco de los suplentes y cambiaría de equipo para relanzar su carrera. Sin embargo, no se irá por menos de cinco millones de dólares.

Kevin Zenón, uno de los que probablemente deje Boca en el 2026.

Camilo Rey Domenech

El volante central juvenil, surgido en las divisiones inferiores del "Xeneize", tuvo minutos de la mano de Fernando Gago y cumplió. No obstante, con Miguel Ángel Russo y Úbeda quedó demasiado relegado en la consideración y se iría a préstamo para sumar experiencia en un equipo de menor relieve.

Agustín Martegani

El volante ofensivo que surgió en San Lorenzo, de 25 años, acumuló muy pocos minutos con esta camiseta. En los partidos que jugó, no rindió bien y será reubicado rápidamente.

Lucas Janson

El delantero de 31 años no mostró ni por asomo el nivel que tuvo en Tigre y Vélez. Sin rodaje ni confianza, se irá en breve de la institución de La Ribera.

Los jugadores de Boca cuyo futuro está en revisión para el 2026