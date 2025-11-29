Gallardo lo borró de River, es figura en otro club y puede ser refuerzo de Boca: "En este momento"

Gallardo lo borró de River, es figura en otro club y puede ser refuerzo de Boca

Tiempo después de haber dejado River Plate ante el poco lugar que le dio Marcelo Gallardo en el primer equipo, un futbolista estaría muy cerca de ser refuerzo de Boca Juniors en el próximo mercado de pases. Si bien no se conocieron detalles acerca de negociaciones entre el jugador y el club "Xeneize", lo cierto es que si existe el interés es posible que se concrete. Se trata de Hernán López Muñoz, actualmente en Argentinos Juniors y con un pasado olvidable en el "Millonario".

Es que, de la mano del "Muñeco", sólo estuvo una vez en cancha y no volvió a jugar para el equipo de Núñez. Fue el 7 de abril del 2019 cuando el sobrino nieto de Diego Armando Maradona hizo su presentación en Primera y no sólo demostró su buen nivel tras ingresar por Jorge Carrascal, sino que también marcó un gol en la derrota por 3 a 2 ante Tigre en el Monumental. Sin embargo, el poco lugar que tuvo derivó en su salida: a préstamo a Godoy Cruz y luego a Central Córdoba de Santiago del Estero para más tarde volver al "Tomba", pasar a la MLS y arribar al "Bicho" de La Paternal.

Hernán López Muñoz, el exjugador de River que no tuvo lugar con Gallardo y puede ser refuerzo de Boca

Quien habló acerca de esta posibilidad fue Daniel López Maradona, padre de la joya de Argentinos que en la previa del partido contra el "Xeneize" por los cuartos de final del Torneo Clausura no se guardó nada. El sobrino del "Pelusa" dijo presente en TyC Sports para hablar del futbolista que todavía pertenece al San José Earthquakes de Estados Unidos. Por supuesto, dependerá de las negociaciones pero la chance existe y todo se definirá en los próximos meses.

"Hoy en día no le diría que no a Boca pese a su pasado en River. Siempre respetó a River pero River no lo respetó a él", aseguró el padre de la joya del "Bicho" que este domingo se medirá justamente ante el equipo de Claudio Úbeda en La Bombonera. Además, añadió que "no le dieron el tiempo necesario. Debutó y no jugó más, no tuvo oportunidades, no es que las tuvo y las desaprovechó. Hizo infantiles en Argentinos y todas las inferiores en River, está identificado".

Hernán López Muñoz tiene serias chances de jugar en Boca

Cuándo juegan Boca y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido será el domingo 30 de noviembre del 2025 desde las 18.30 horas en La Bombonera, con el árbitro aún a designar. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal ESPN Premium, en tanto que el streaming irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Será un choque único y, de igualar, habrá una prórroga de 30 minutos. En el caso de persistir el empate, irán a la definición por penales para conocer al rival de Racing vs. Lanús o Tigre en las semifinales.