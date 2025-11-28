El antes y después de los actores de Stranger Things: así están hoy

Los cambios en las vidas de quienes protagonizan "Stranger Things".

Casi una década después de que inició el fenómeno global que marcó a más de una generación: Stranger Things de Netflix, la quinta temporada llega para cerrar una historia que comenzó mucho antes de que sus protagonistas fueran estrellas internacionales. Desde el estreno de la primera entrega en 2016 hasta el final previsto, habrán pasado nueve años, un período en el que los actores crecieron frente a cámaras y también lejos de ellas, transformándose tanto como sus personajes.

La serie debutó con un elenco juvenil que rápidamente se volvió parte de la cultura pop. Cuando comenzó, la mayoría de ellos eran adolescentes; hoy, son adultos con carreras consolidadas, contratos cinematográficos e incluso proyectos musicales. El salto temporal también se observa en pantalla, donde sus personajes evolucionaron de niños curiosos a jóvenes enfrentados a amenazas cada vez más complejas y oscuras.

Elenco principal de "Stranger Things" y cómo cambiaron sus vidas

Millie Bobby Brown (Once) : pasó de ser una actriz desconocida a protagonizar películas, producir sus propios proyectos y lanzar una marca de belleza. Protagonizó franquicias cinematográficas como Enola Holmes y Godzilla. Se casó en 2024 con Jake Bongiovi.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler) : además de consolidarse como actor, Finn desarrolló con fuerza su faceta musical, liderando proyectos como Calpurnia y The Aubreys . Su estilo artístico lo convirtió en un referente indie, con participación en películas de terror, comedias y dramas.

Noah Schnapp (Will Byers) : alternó su vida laboral con estudios universitarios, lo que lo llevó a expandir su perfil más allá de la actuación. También emprendió proyectos comerciales, incluyendo su propia marca de productos alimenticios. En 2023 compartió en sus redes sociales que es una persona gay y dio visibilidad al colectivo LGBTIQ+ con su anuncio.

Sadie Sink (Max Mayfield) : su papel en el cortometraje musical All Too Well potenció su fama y la llevó a trabajar con directores de prestigio. Se volvió figura recurrente en campañas de moda, películas independientes y proyectos centrados en personajes intensos y complejos.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) : Gaten ya desempeñaba papeles en Broadway antes de la serie, pero Stranger Things lo catapultó a una fama global. Su carrera teatral continuó con fuerza, incluyendo Dear Evan Hansen y Sweeney Todd. Se convirtió en una voz visible para la concientización sobre la displasia cleidocraneal, condición que la que él vive.

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair): Apareció en películas como Concrete Cowboy, mostrando un rango dramático consolidado. También es reconocido por su activismo contra el bullying y por promover la salud mental entre jóvenes afroamericanos.

Protagonistas de "Stranger Things" en 2017. Estreno de la segunda temporada.

Protagonistas de "Stranger Things" en 2025. Estreno de la quinta temporada.

Años de estreno de cada temporada de "Stranger Things"

Temporada 1 – 2016

– Temporada 2 – 2017

– Temporada 3 – 2019

– Temporada 4 – 2022

– Temporada 5 – 2025

Este recorrido temporal no solo acompañó el crecimiento real del elenco, sino también sus carreras alejadas del set. Hoy muchos de esos niños convertidos en íconos tienen proyectos propios, presencia en grandes franquicias y un alto reconocimiento que supera ampliamente lo que pudieron haber imaginado al comenzar.