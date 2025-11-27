Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada de la serie de Netflix

Episodios finales de "Stranger Things".

La última temporada de Stranger Things ya tiene su estructura confirmada y se ha convertido en uno de los eventos televisivos más esperados del año. Después de meses de especulaciones, finalmente se sabe que la quinta entrega estará compuesta por ocho episodios, distribuidos en tres tandas que marcarán el cierre definitivo de la historia que comenzó en 2016. Netflix optó por una estrategia de estrenos escalonados para convertir cada bloque de capítulos en un acontecimiento global.

El Volumen 1, con los primeros cuatro episodios, estrenó el 26 de noviembre de 2025, fecha que colapsó las redes sociales como ha ocurrido con lanzamientos anteriores de la serie. Un mes después, el 25 de diciembre de 2025, se liberará el Volumen 2, compuesto por los episodios 5, 6 y 7. Y para cerrar el año y la historia, el gran final: el episodio 8 se estrenará el 31 de diciembre de 2025, a modo de despedida definitiva.

Episodios de Stranger Things temporada 5

Si bien los títulos oficiales fueron publicados por Netflix, diversos medios especializados han hecho traducciones que permiten reconstruir la lista de los nombres de cada capítulo. Este es el listado completo, siguiendo el orden de emisión:

Episodio 1 – “The Crawl” : “La misión”

Estreno: 26 de noviembre de 2025

Episodio 2 – “The Vanishing of Holly Wheeler” : “La desaparición de Holly Wheeler”

Estreno: 26 de noviembre de 2025

Episodio 3 – “The Turnbow Trap”: “La trampa de Turnbow”

Estreno: 26 de noviembre de 2025

Episodio 4 – “Sorcerer” : “Hechicero”

Estreno: 26 de noviembre de 2025

Episodio 5 – “Shock Jock” : “Electrochoque” o “Plan de choque”

Estreno: 25 de diciembre de 2025

Episodio 6 – “Escape From Camazotz”: “La huida de Camazotz”

Estreno: 25 de diciembre de 2025

Once, en su entrenamiento en la última temporada de "Stranger Things".

Episodio 7 – “The Bridge” : “El puente”

Estreno: 25 de diciembre de 2025

Episodio 8 – “The Rightside Up”: “Este lado”

Estreno: 31 de diciembre de 2025

Con estos ocho episodios, la serie promete un cierre épico, cargado de tensión, acción y despedidas. El público deberá prepararse para un final que marcará un antes y un después en la televisión contemporánea.