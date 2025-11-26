Rossi tiene 17 puntos de ventaja sobre Stang.

El abandono de Matías Rossi en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta le dio un respiro a Emiliano Stang, que con su victoria en la decimoprimera fecha quedó con chances matemáticas de consagrarse en el TC2000. Y es que tras la visita al trazado salteño, la diferencia entre ambos pilotos es de 17 puntos a favor del delvisense, que buscará su sexto título en la categoría en la última cita del calendario.

La última fecha se disputará en el fin de semana del 12 de diciembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde la dupla de Toyota Gazoo Racing se debatirá el campeonato, algo que no sucedía desde hace 16 años. Y es que la última vez que el Turismo Competición 2000 vio un duelo entre compañeros de equipo por el título fue en 2009, cuando José María López se enfrentó con Juan Manuel Silva con el equipo Petrobras.

En aquella temporada, ambos pilotos usaban el Honda Civic VIII y definieron el campeonato en el Circuito de Potrero de los Funes de San Luis, donde Gabriel Ponce de León se hizo con la victoria. En ese Gran Premio Coronación, Silva se retiró y López quedó decimotercero, lo que le permitió consagrarse campeón con 158 puntos, 31 más que el “Pato”, que cerró la temporada en el tercer lugar detrás de Leonel Pernía.

Ahora bien, hubo otras ocasiones en las que hubo más de dos candidatos, en las cuales Toyota fue protagonista en un par de oportunidades. La primera fue en 2002 con la consagración de Norberto Fontana tras superar a su compañero Omar Martínez y al Honda de Silva, mientras que la otra sucedió en 2011, cuando Rossi obtuvo su primer título con el Toyota Corolla X sobre Mariano Werner y Pernía, que tenía un Civic.

De esta manera, esta será la tercera definición del TC2000 con Toyota con dos candidatos al título para la última fecha, que otorgará un total de 32 puntos. En este sentido, Stang necesitará hacer la pole y ganar la carrera para tener chances de consagrarse, ocasión en la que Rossi necesitaría sumar 15 puntos para mantener el primer lugar de la tabla.

La dupla de Toyota definirá el campeonato.

