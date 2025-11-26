El fuerte descargo de el Puma Rodríguez tras su escándalo en el avión: "Lamentable"

El fuerte descargo de el Puma Rodríguez tras su escándalo en el avión.

La estadía de José Luis “El Puma” Rodríguez en Ecuador terminó de la peor manera. Horas después de brindar un show en Quito, el cantante fue expulsado de un vuelo de American Airlines cuando se disponía a regresar a Miami. El artista decidió contar lo sucedido en primera persona y publicó un video de más de diez minutos en Instagram, donde reconstruyó el episodio y calificó el momento como “un hecho lamentable”.

En su relato, Rodríguez comenzó explicando que todo ocurrió tras una noche sin descanso: “Uno no duerme… a las cinco de la mañana había que estar en el aeropuerto. Estaba agotado, pero como siempre, llegué puntual”. Como paciente trasplantado, viaja con un bolso que contiene su medicación diaria. Ese elemento, aseguró, fue el origen del conflicto.

“Yo meto ese bolso debajo del asiento porque lo necesito a mano. Ahí llevo mis antirrechazo, mis remedios por si me sube o baja la presión. Pero vino el jefe de cabina, Ángel Coronado, y me dijo que no podía estar ahí”, explicó. Aunque aceptó subir el bolso al compartimento superior, un comentario desató la discusión: “Dije: ‘Esto es una pendejada’. Para nosotros significa tontería. Nada grave”. Sin embargo, una asistente interpretó la frase como un insulto hacia el tripulante y elevó la queja.

La versión de el Puma Rodríguez sobre el escándalo que protagonizó en un avión

A partir de ese momento, según su testimonio, la tensión escaló rápidamente: “Viene y me dice: ‘Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos’”. Rodríguez pidió hablar con el piloto para aclarar la situación, pero asegura que recibió una negativa rotunda: “Capitán, déjeme explicarle… soy trasplantado, necesito mis medicinas”, le dijo. La respuesta, según él, fue contundente: “No me diga nada a mí. Ellos son los que resuelven todo. Todo el poder lo tienen ellos”.

El cantante intentó calmar el conflicto: “Les pedí disculpas tres veces. Me humillé. Les dije: ‘Créanme que me están haciendo daño, estoy muy cansado, no dormí, no me siento bien’”. También decidió hablarle a los pasajeros: “Señores, me están sacando del avión y no sé por qué”. Finalmente, fue obligado a abandonar la aeronave. El Puma describió ese momento como especialmente doloroso: “El capitán pegó un grito tan fuerte que me quedó retumbando en el oído. Me echaron como un delincuente”.