Lo bajaron del avión: el papelón del Puma Rodríguez con un piloto

Las imágenes virales del papelón de el cantante a bordo de un avión.

José Luis “El Puma” Rodríguez quedó envuelto en una fuerte polémica luego de ser retirado de un vuelo de American Airlines que partía desde Quito hacia Miami. El episodio se viralizó rápidamente cuando comenzaron a circular videos grabados por el propio artista, quien aseguró sentirse maltratado por la tripulación.

Todo se habría desencadenado cuando el cantante colocó su valija en un compartimento alejado de su asiento. Al pedirle que la reubicara, Rodríguez se negó y el clima se tensó. Según trascendió, otro pasajero también se habría quejado por la forma en la que el artista acomodó el equipaje, donde llevaba medicación. Aunque el músico pidió disculpas varias veces, la situación escaló hasta volverse insostenible.

Las imágenes que se viralizaron muestran al Puma grabando desde el pasillo del avión mientras relata lo que ocurría: “No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…”. Minutos después, el capitán intervino de manera tajante: “¡Desembarque de mi avión ahorita! Usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes”. El tono del piloto sorprendió a todos los presentes.

Tras ese cruce, al músico no le quedó otra que abrir el compartimento delantero, retirar su valija y bajar del avión acompañado por personal de la aerolínea. Desde el entorno del cantante aseguraron que todo se originó por un “mal trato” de uno de los empleados y que el Puma había intentado calmar la situación sin éxito.

Qué pasó con "El Puma" Rodríguez tras su cruce en el avión

El incidente lo dejó varado en Quito, donde había ofrecido su último show de la gira Gracias Tour, que lo llevó por España, Uruguay, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú y Argentina —incluido un histórico recital junto a Los Palmeras en septiembre pasado—. Ahora, Rodríguez permanece en la capital ecuatoriana a la espera de poder regresar a Miami, ciudad donde reside.



