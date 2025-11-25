El Gobierno autorizó una nueva ruta aérea a de Buenos Aires a un destino de Brasil

El Gobierno de Javier Milei oficializó la autorización para que la empresa brasileña LATAM Airlines Brasil explote servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas en la ruta Florianópolis - Buenos Aires y viceversa. La empresa ya brinda vuelos Buenos Aires - Porto Alegre y Córdoba - San Pablo.

La medida, oficializada por el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que quedó plasmada en la Disposición 41/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se enmarca en los acuerdos bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, que regulan las relaciones aerocomerciales desde el convenio de 1948, aprobado por la Ley 13.920. A lo largo de los años, “este marco se fue complementando con actas de consulta y memorandos de entendimiento, los más recientes firmados en marzo y septiembre de 2024”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este contexto, la compañía acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina, y fue designada por la autoridad aeronáutica de su país para prestar servicios regulares hacia territorio nacional. Tanto la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como el servicio jurídico del Ministerio de Economía intervinieron de manera favorable en el expediente, lo que permitió avanzar con la autorización. De esta manera, la disposición firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, habilita a LATAM Airlines Brasil a ampliar su oferta de vuelos en la región.

El Gobierno autorizó una nueva ruta aérea a de Buenos Aires a un destino de Brasil

Cuál es la empresa que autorizó el gobierno para hacer la nueva ruta de Buenos Aires - Florianópolis

LATAM Airlines Brasil (TAM Linhas Aéreas S.A., sucursal Argentina) es la filial brasileña del Grupo LATAM Airlines, una de las mayores compañías aéreas de América Latina. Opera bajo el nombre comercial LATAM Airlines Brasil y, en Argentina, mantiene una sucursal registrada para explotar rutas internacionales autorizadas por la autoridad aeronáutica.

Hasta ahora las rutas de LATAM Airlines Brasil en Argentina eran Buenos Aires - Porto Alegre: Conexión regular entre la capital argentina y una de las principales ciudades del sur de Brasil; y Córdoba - San Pablo: Ruta que vincula el centro del país con el mayor hub aéreo brasileño, permitiendo conexiones internacionales desde Guarulhos.