Bono ANSES diciembre 2025: cuánto te corresponde y cuándo cobrás

El bono no es un monto fijo para todos, sino que se calcula de forma proporcional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pago de un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados en diciembre de 2025. A continuación, toda la información sobre montos, requisitos y cronograma de acreditación.

¿Cuánto es el Bono ANSES de diciembre 2025?

Contrario a lo que se difunde, el bono no es un monto fijo universal de $70.000. ANSES establece un esquema proporcional:

$70.000 completos: para quienes perciben la jubilación mínima .

Montos decrecientes (ej. $40.000): para jubilados cuyo haber supera el mínimo pero se encuentra dentro de un tope. El monto se reduce a medida que el haber aumenta.

Sin bono: para aquellos que superan el límite máximo del esquema proporcional.

El objetivo de este cálculo es equilibrar el apoyo sin generar diferencias abruptas entre los distintos niveles de ingresos previsionales.

Requisitos: ¿a quiénes les corresponde el refuerzo?

El bono se abonará de forma automática a los siguientes grupos:

Jubilados y Pensionados que cobran el haber mínimo. Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de 7 o más hijos. Jubilados con haberes superiores al mínimo que califiquen dentro de la escala proporcional decreciente.

¿Cómo se calcula el bono proporcional?

El mecanismo es sencillo: ANSES completa con el bono la diferencia entre el haber que percibe el beneficiario y un valor tope de referencia. Por ejemplo, si una persona cobra $370.879,59, podría recibir un bono de $40.000 para alcanzar dicho tope. Cuanto más se acerque el haber personal a ese límite, menor será el complemento.

Para saber cuándo cobrás, tenés que fijarte en la terminación de tu DNI.

Haberes actualizados con el aumento y el bono

Tras el incremento del 2.3% por movilidad y la suma del refuerzo, ANSES informó los siguientes valores para diciembre:

Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000).

Jubilación máxima: $2.363.160,10 (sin bono adicional).

PUAM: $342.624,77 (con bono proporcional aplicado).

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76 (con bono proporcional aplicado).

Cronograma de cobro diciembre 2025

El pago del bono se realiza junto con la jubilación habitual, según la terminación del DNI. Las fechas son:

Para jubilaciones/pensiones que NO superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: 10 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.

Para jubilaciones/pensiones que SÍ superan el haber mínimo (cobran bono reducido o nada):