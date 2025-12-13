Fue a un spa, se metió al jacuzzi y se encontró con lo peor.

Una mujer sufrió un peligroso accidente en el spa del hotel en el que se alojaba y debió intervenir el servicio de emergencias para detener la tragedia. El momento de terror que vivió la huésped en un jacuzzi y la sorpresa que casi le cuesta la vida.

El accidente ocurrió este miércoles en el centro de Granada, España, cuando una mujer quiso relajarse en un jacuzzi, pero al presionar el botón que liberaba burbujas, se electrocutó y se desvaneció. La víctima fue rápidamente asistida por personal del hotel y por el servicio de emergencias, que la trasladó a un hospital para su internación.

Los médicos le practicaron maniobras de primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde recibió atención especializada. La Policía acudió a los pocos minutos para determinar las causas que llevaron a la tragedia y en el primer peritaje se determinó que el hecho no fue provocado con intencionalidad. De esta manera los agentes descartaron la hipótesis de que la mujer habría intentado suicidarse.

Cómo sigue la salud de la mujer que se electrouctó

Durante una conferencia de prensa, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, les comunicó a los periodistas que el hecho se trato de un "accidente" y aseguró que la mujer ya está recuperada, aunque todavía permanece internada y a la espera del alta médica.