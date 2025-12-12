Grupo de hinchas insta a la FIFA a detener venta de entradas del Mundial por precios "desorbitados"

FOTO DE ARCHIVO. Presentación del balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Trionda, en la Ciudad de México

El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) pidió a la FIFA que suspenda de inmediato la venta de entradas entregadas a las selecciones nacionales para el Mundial del año que viene, acusando al organismo rector del fútbol de imponer unos precios "exorbitantes" que arriesgan dejar fuera del torneo a los hinchas ordinarios.

En un comunicado difundido el jueves, la agrupación afirmó que los precios de las entradas asignadas a las Asociaciones Miembro Participantes (AMP) -que suelen distribuirse a través de clubes oficiales de aficionados o programas de fidelización- alcanzaron niveles "astronómicos".

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según FSE, basándose en las tablas de precios distribuidas discretamente a las asociaciones nacionales, un aficionado que siguiera a su equipo desde el primer partido de la fase de grupos hasta la final a través de la ruta de las AMP pagaría al menos 6.900 dólares, casi cinco veces el costo equivalente en la Copa Mundial de 2022 en Qatar.

Asimismo, a los hinchas se les pide que paguen el importe íntegro a principios de 2026 para asegurarse el derecho a comprar entradas hasta la final.

Para mayor frustración de los aficionados, FSE dijo que la categoría de precio más bajo, la 4, no se pondrá a disposición de los seguidores más fieles a través de sus asociaciones, ya que la FIFA reservará esas entradas para la venta al público en general y las someterá a precios dinámicos.

El grupo calificó esta decisión de "traición monumental" a la tradición del Mundial y a la contribución de los seguidores viajeros al ambiente del torneo.

"Estamos algo estupefactos con los precios que ha puesto la FIFA", dijo a Reuters Ronan Evain, director ejecutivo de FSE. "Se trata de un puñado de personas que intentan sacar el máximo dinero posible del torneo. Y creemos que este enfoque está poniendo en riesgo la naturaleza misma del torneo".

"Para la final, las entradas están subiendo a unos 4.000 dólares. Se necesitan hinchas, se necesita la vida en las gradas, se necesita el color, se necesita el ambiente. Con estos precios, nada de esto ocurrirá", afirmó.

La Football Supporters Association, un organismo que representa a los fans de Inglaterra y Gales, declaró que pidió a la Asociación Inglesa de Fútbol que presione a la FIFA.

"Los precios para los partidos de Inglaterra se han fijado como unos de los más altos, con un precio de 7.020 dólares si se quiere seguir al equipo desde el principio hasta la final", señaló un comunicado. "Apoyamos a Football Supporters Europe en su petición de que se detenga la venta de entradas y pedimos a la FA que colabore con otras federaciones para cuestionar directamente estos precios vergonzosos".

Según FSE, por primera vez en un Mundial no habrá precios uniformes en todos los partidos de la fase de grupos, ya que la FIFA introducirá precios variables basados en nociones opacas como el "atractivo" de un encuentro. Esto significa que los aficionados de diferentes equipos podrían pagar diferentes cantidades por la misma categoría de entrada en la misma fase, con poca transparencia sobre cómo se fijan los precios.

Con información de Reuters