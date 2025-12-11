La astrología habló y dijo quién gana en Racing vs. Estudiantes: "Campeón"

Quién gana en Racing vs. Estudiantes según la astrología en la final.

La astrología fue contundente y vaticinó quién será el campeón entre Racing y Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Gustavo Costas y el de Eduardo Domínguez se medirán el sábado 13 de diciembre a las 21 horas por la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino en Santiago del Estero, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Al margen de todos los astrólogos que dan por ganador al cuadro albiceleste, de acuerdo con el especialista español Javi Tarot, con 13.200 suscriptores en su canal oficial de YouTube, Racing será el campeón frente a Estudiantes. El europeo publicó un video propio de ocho minutos en el living de su casa. Allí se lo puede observar sentado en un sillón, con las cartas arriba de la mesa, y las fue arrojando una a una mientras aportaba todos los detalles al respecto.

Para el tarot, Racing será el campeón frente a Estudiantes de La Plata

Javi Tarot fue tirando las cartas de a poco y haciendo un análisis acerca de qué equipo está mejor aspectado para este encuentro, según lo que salió en los naipes y también de acuerdo al día y la hora de la final. A modo de conclusión, sobre el cierre de la grabación, el español sentenció que "hay posibilidad de empate en el partido pero, teniendo en cuenta que ha salido la carta del Sol de (Adrián) Maravilla Martínez junto a la carta de la estrella, podría adelantarse Racing en el partido, en el alargue o en los penales...".

"Yo veo mejor aspectado a Racing. No han salido las cartas de Estudiantes, aunque va a tener sus oportunidades", aseveró, convencido. Si bien aclaró que "ha salido el 5 de oros, o sea que Racing podría recibir un gol de Estudiantes, finalmente por la carta del Sol de Maravilla Martínez y Pinocho Costas con la carta del mago, Racing, la Academia de Avellaneda, será campeón de la liga argentina según el tarot". "Hasta aquí mi lectura. Suerte, Estudiantes. Suerte, Racing. Ya saben que los quiero mucho", remató.

Según la astrología, Racing vencerá a Estudiantes y será el campeón.

Las posibles formaciones de Racing y Estudiantes en la final

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Thiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.