Cuánto dinero ganará Estudiantes de La Plata o Racing por ser campeón del Clausura 2025

Racing y Estudiantes jugará su segunda final, la primera fue para el Pincha

Todos los equipos que forman parte de una competición tienen la ilusión de llegar lo más lejos posible y consagrarse campeones, pero también está la motivación monetaria. Los jugadores se benefician de gran manera cuando logran dar una vuelta olímpica por los bonos que se reparten. En el caso de la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, la AFA le entregará un cheque al mejor de Estudiantes de La Plata vs. Racing en la tarde santiagueña del 13 de diciembre.

Lo primero a mencionar es que uno de los dos equipos se clasificará para la Copa Libertadores de la temporada 2026 y esto le asegura un ingreso millonario de 3 millones de dólares. Un dinero que la CONMEBOL entrega a cada uno de sus clasificados a la instancia de grupos. Además, se desprende un bono de 990 mil de la divisa extranjera por cada victoria que se obtenga en condición de local.

El ganador del Clausura jugará el Trofeo de Campeones ante Platense

Por otro lado, el ganador de la final entre Estudiantes y Racing se llevará un cheque que será entregado por AFA. Lo particular es que todavía se desconoce el monto del mismo, aunque el antecedente expone que podría ser 500 mil dólares. Un premio que Platense obtuvo al consagrarse campeón del Torneo Apertura. Tampoco hay que descartar que desde el organismo decidan aumentar el margen de ganancia.

Sin embargo, son valores que se encuentran lejos de lo que Flamengo acaba de obtener tras coronarse como el mejor de Brasileirao. En la edición de la temporada 2025, la Confederación Brasil de Fútbol (CBF) le entregó un cheque de 10 millones de dólares. Además, se desprende que el campeón de la Copa de Brasil dispone de un ingreso asegurado de 18 millones de la divisa extranjera. No hay ninguna duda que son dos premios que para un club argentino podrían permitirle contratar jugadores de jerarquía.

El historial entre Racing y Estudiantes de La Plata

Las estadísticas expone que se disputaron 196 partidos oficiales entre el amateurismo y el profesionalismo, los dos clubes se encuentran igualados en lo que es algo bastante extraño de apreciar en el país: Racing y Estudiantes ganaron 73 encuentros cada uno, en tanto que empataron en las 50 oportunidades restantes.

No hay más entradas para la final

En la tarde de este martes 9 de diciembre, la Liga Profesional puso a la venta las entradas para el partido que se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por medio de una preventa exclusiva para los clientes de Naranja X. Mientras que el miércoles 10 se realizará la venta general para aquellos que sean socios, debido a que los no socios deberán esperan que quede un remanente.

Lo particular es que el estadio no fue dividido en partes iguales, porque desde Estudiantes señalan que recibieron 13.500 localidades para venderle a sus hinchas. En tanto que Racing habría sido beneficiado con una disponibilidad que presentará a más de 20 mil personas en las tribunas. Una medida que recibió bastante repudio en las redes sociales, pero que desde la AFA no emitieron ningún comunicado sobre la cantidad asignada.