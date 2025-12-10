Los saltos de la hoya tienen una altura de aproximadamente 10 metros, y la profundidad máxima reconocida se encuentra entre los 13 y 14 metros.

Conocido como “La Hoya” o simplemente “El Salto” por tratarse de una formación rocosa natural en el arroyo La Ensenada, el Salto Ander Egg de Entre Ríos aguarda impaciente por ser nuevamente receptor de cientos de turistas que se sumergen en sus extrañas aguas cristalinas.

Perteneciente al departamento Diamante, se mantiene cerrado al público desde 2007 hasta que se logre concretar un proyecto que garantice condiciones seguras de acceso y permanencia.

“El Salto Ander Egg seguirá cerrado hasta encontrar un proyecto seguro. Mientras tanto, mi responsabilidad es desalentar el ingreso y cuidar la integridad de las personas”, señaló Marta Ander Egg, propietaria del predio perteneciente a su familia desde 1880 y donde emerge esta joya del litoral.

¿Cómo es el Salto Ander Egg, la extraña formación natural con aguas transparentes de Entre Ríos?

Los saltos de la hoya tienen una altura de aproximadamente 10 metros, y la profundidad máxima reconocida se encuentra entre los 13 y 14 metros. Esto hacía que fuera habitual ver a la gente arrojarse al agua desde las cascadas.

Por lo general, el agua suele ser transparente y debido a las rocas del lugar, era ideal para estar al sol y refrescarse. A eso se suma el bosque de diferentes especies que se encuentra a unos pasos, donde también funcionaba una cantina y churrasqueras para aquellos que deseaban pasar el día completo.

“Es un lugar con mucho riesgo y no cuenta con ningún servicio para los visitantes. La falta de seguridad y el riesgo de accidentes fueron las principales razones que llevaron al cierre”, advirtió Ander Egg a Vía País.

La llamada hoya, por tratarse de una cavidad grande formada en la tierra, está inhabilitada en la función de balneario debido a las irregularidades y las profundas aguas, que se cobraron vidas a lo largo de su existencia.

La historia del Salto Ander Egg, la extraña formación natural con aguas transparentes de Entre Ríos

El Salto Ander Egg perteneció a la familia Ander Egg y era cuidado por el padre de familia. Por aquellos tiempos, el espacio era atendido por sus dueños y ofrecía instalaciones ideadas para acampar y pasar el día en familia o con amigos rodeados de naturaleza.

Tras el fallecimiento de Don Ander Egg el lugar fue heredado por su hija, una abogada que vive en Buenos Aires. Ella decidió alquilar el espacio, fue así en 2004, un grupo de empresarios se hicieron cargo del lugar y lograron mejoras en la zona de los campings y baños.

Finalmente, por desencuentros entre la heredera y financistas es que actualmente el espacio no está alquilado. Sin embargo, continúa siendo una propiedad privada.

¿Cómo llegar al Salto Ander Egg, la extraña formación natural con aguas transparentes y a pocas horas de Buenos Aires?

Para llegar a Salto Ander Egg desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 41 hasta llegar a la intersección con la Ruta Provincial 51, que conduce directamente a Salto. El viaje tiene una duración aproximada de 3 horas y media, dependiendo del tráfico.