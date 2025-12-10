C5N denunció que Venezuela expulsó a su equipo de periodistas

El canal de noticias C5N denunció que el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el ingreso a Venezuela a un equipo periodístico que arribó al país para realizar una cobertura del conflicto con Estados Unidos. En un hecho que el medio calificó como una "peligrosa censura mediática", los periodistas fueron demorados por dos horas en el aeropuerto de Caracas y luego expulsados "sin ninguna explicación".

"En un episodio de peligrosa censura mediática, el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió el ingreso a ese país al equipo periodístico de C5N", publicó el medio en su sitio web.

El hecho se conoció a partir de una historia en redes sociales del periodista Adrián Salonia, quien llegó al aeropuerto de Caracas junto a su colega Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís, y contó cómo fueron los acontecimientos. "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo", contó

El equipo periodístico intentaba cubrir las alternativas del conflicto que por estas horas enfrenta a Venezuela con Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara con empezar "muy pronto" operaciones militares terrestres. Hace tres meses que EEUU sostiene ataques a supuestas "narcolanchas" -con al menos 80 víctimas fatales-, sin embargo, el republicano afirmó hace pocos días que comenzará con ataques directos en suelo venezolano.

Cómo fue la detención en el aeropuerto

"La Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión. Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", agregó Salonia.

Según su relato, los periodistas explicaron que querían "mostrar la vida cotidiana de los venezolanos" y no se refirieron "en ningún momento" a lo sucede con Estados Unidos. El equipo mostró sus pasaportes, su lugar de hospedaje, cómo iba a ser el traslado y más información de la estadía. Sin embargo, las autoridades les comunicaron que no podían ingresar al país y debían regresar.

"Nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", decía Salonia antes de emprender el regreso.