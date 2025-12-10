La fuga de capitales se aceleró tras el salvataje del Tesoro norteamericano

Los problemas de la deuda externa se verán agravados con los intentos de la administración Javier Milei de volver a los mercados financieros externos teniendo en cuenta el devenir de los dos primeros años de gestión marcado por un incremento de los pasivos externos y la fuga de capitales.

De acuerdo a un informe del Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), “en su segundo año de gestión, con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones de dólares”

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El stock total de la deuda externa llega a los 197.499 millones de dólares – con Macri se produjo un incremento neto de 95.000 millones- con vencimientos de capital e intereses dentro de los próximos 18 meses por 57.000 millones de dólares, incluidos las Obligaciones Negociables que alimentaron la burbuja financiera de Milei en las últimas semanas. Solamente en 2026 vencen 27.401 millones de dólares de capital y 8196 millones a intereses. ¿De qué se disfrazará el secretario de Economía, Luis Caputo? (Bessent, ministro).

Lo estructural del programa económico de La Libertad Avanza es un ciclo de endeudamiento trunco – con una cañilla habilitada solamente por el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos –y una persistente fuga de capitales, la misma historia de todos los ciclos neoliberales en el país. Milei no es la excepción, donde también se conjuga la destrucción del entramado productivo y los puestos de trabajo.

“La fuga de capitales, calculada como la formación de activos externos menos la variación de depósitos en moneda extranjera, supera los 32.000 millones de dólares. Ambas variables ascienden tras el salvataje del FMI, los organismos internacionales y el Tesoro de EEUU”, sostuvo el reciente informe de CIFRA.

Caputo ensaya respuestas ante la fuga de divisas

La crisis de la deuda actual se generó durante la administración Macri con un incremento neto de 95.742 millones de dólares con más del 50% de esa montaña de plata fugada al exterior por las mismas entidades financieras que eran respaldadas por los funcionarios de la época. Detrás de ese endeudamiento estuvieron, entre otros, Luis Caputo, Santiago Bausilli y Federico Sturzenegger. La repetición de estos personeros del sistema financiero habla de lo orgánico del proceso de endeudamiento y fuga. No existen los errores de cálculo.

El stock de deuda externa pública alcanza el récord de 197.500 millones de dólares con dos agravantes decisivos, según el análisis realizado por CIFRA: casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo.

Dentro de los próximos 18 meses vencen 47.826 millones de dólares en concepto de capital e interés de la deuda externa pública, es decir, casi un cuarto de todo el stock. Si se suman los compromisos de la deuda externa privada, los vencimientos totales superan los 57.000 millones de dólares.

El FMI es gran responsable del endeudamiento del país; su leitmotiv como organismo multilateral es endeudar para sujetar a los países con sus reformas estructurales. Con Milei encontró la sintonía fina. De todas maneras, a esta altura no se sabe quién es rehén de quién, teniendo en cuenta que la Argentina es el principal acreedor del organismo que necesita que el BCRA acumule, de manera imperiosa, reservas para asegurarse un repago.

Durante los primeros diez meses del año, el superávit comercial fue de apenas 6800 millones de dólares; el déficit de servicios fue de 9600 millones; la fuga de capitales al exterior acumuló 32.500 millones desde que se flexibilizó el control cambiario; y las reservas netas, descontados los desembolsos del FMI y bajo su metodología, se ubican en -15.300 millones de dólares al 30 de noviembre de 2025 y con tendencia declinante.

¿Por qué habrá sido que el conjunto de bancos liderados por el JP Morgan desechó la posibilidad de prestarle al país 20.000 millones de dólares? Caputo sigue ensayando respuestas ante semejante desplante.

Vencedores vencidos

El total de la deuda con organismos internacionales contabilizó los 92.062 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, lo que representó el 46,6% del total de la deuda externa pública. Sus vencimientos son a muy corto plazo. “La exposición actual contrasta con la de la gran crisis de fin de siglo. Previo al Megacanje de 2001, la deuda con los organismos alcanzaba a 21.757 millones de dólares, lo que equivalía al 25,6% del total de la deuda en el año 2000”, puede leerse en el trabajo de CIFRA.

Según la Dirección de Cuentas Internacionales del INDEC, los vencimientos de la deuda externa pública –que incluye tanto al gobierno nacional como subnacionales y al BCRA– totalizan 35.597 millones de dólares en 2026, de los cuales 27.401 millones de dólares corresponden a vencimientos de capital y 8196 millones a intereses.

A esto se debe sumar los vencimientos de la deuda externa privada que se ubican en 7.362 millones de dólares en concepto de capital en 2026 y totalizan 9.397 millones si se adiciona el primer semestre de 2027.

“La expansión de las emisiones coincide con las burbujas financieras que se desplegaron en el gobierno de Milei, especialmente la que tuvo lugar durante el blanqueo de capitales a mediados del año pasado y principios de éste, y la que se puso en marcha post salvataje del FMI. También, se advierte una aceleración de las colocaciones en la primera quincena de noviembre (1.250 millones) después del salvataje del Tesoro de Estados Unidos y el resultado electoral”, agrega el informe de CIFRA.

Las emisiones de Obligaciones Negociables a la primera quincena de noviembre de 2025 acumulan 11.148 millones de dólares, valor que supera las emisiones de 2024 (10.106), 2016 (5.027) y 2017 (5.922 millones). Asimismo, en 2025 solamente 8 firmas, sobre un total de 61, explicaron el 66,4% de las emisiones (7.407 millones). Dentro de este grupo se destacan las empresas petroleras como YPF (2.563), Tecpetrol (1.264) y Vista Energy (666).

“Si se acumula la deuda externa total (organismos multilaterales más las ON de empresas) supera los 28.000 millones de dólares durante el gobierno de Milei, en tanto que la fuga de capitales, calculada como la formación de activos externos menos la variación de depósitos en moneda extranjera, supera los 32.000 millones de dólares. Ambas variables ascienden tras el salvataje del FMI, los organismos internacionales y el Tesoro de EEUU”, concluyó CIFRA.