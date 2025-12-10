Cómo proteger a perros y gatos de los mosquitos en verano, según una médica veterinaria

Cómo cuidar a perros y gatos de los mosquitos, según una médica veterinaria.

Las altas temperaturas son sinónimo del regreso de los mosquitos, y así como las personas debemos cuidarnos de su picadura, especialmente del dengue y chikungunya, también debemos de proteger a nuestras mascotas. Patricia Paredes, médica veterinaria del equipo Natural Life, habló sobre cómo los mosquitos representan un gran riesgo para las mascotas. Y es que, estos insectos son causantes de la aparición de enfermedades como la Dirofilariasis, una enfermedad causada por un parásito nematodo llamado Dirofilaria Immitis, el cual se aloja en el corazón, arterias pulmonares y vasos sanguíneos.

"Este diagnóstico afecta por igual tanto a perros como a gatos y en ocasiones, aunque con menorfrecuencia, a humanos: aparecen afecciones cutáneas y pulmonares de moderada gravedad”, explica sobre la Dirofilariasis la doctora. Ahora bien, agrega que el dengue no representa un riesgo para las mascotas.

Cómo cuidar a las mascotas de los mosquitos

Para cuidar a las mascotas de los mosquitos se pueden usar repelentes, especialmente diseñados para proteger a los perros y gatos de estos insectos. “Hay que evitar usar repelentes diseñados para prevención en humanos, ya que, destaca por contener entre sus componentes deet (dietiltoluamida) que puede resultar severamente tóxico para los animales. Otras alternativas eficientes, disponibles en el mercado, son los collares, pipetas y comprimidos que contribuyen a ahuyentar a estos insectos”, explica la doctora Paredes.

Los mosquitos representan un riesgo para los perros y gatos.

Una buena forrma de prevenir las picaduras de mosquitos en perros, por ejemplo, es evitar los paseos a primera hora de la mañana o últimas de la tarde, ya que es cuando proliferan estos insectos. Asimismo, se recomienda no dejar tachos o recipientes con agua estancada en la casa, mantener el jardín con el pasto corto, instalar mosquiteros en los accesos y aberturas del hogar, además de fumigar todos los espacios donde no llegue la luz o se caractericen por ser más húmedos.

Por otro lado, en zonas cercanas a ríos, lagunas o espejos de agua, es fundamental el uso constante de antiparasitarios internos que combatan la dirofilaria. A continuación te compartimos todos los métodos para cuidar a las mascotas de los mosquitos: