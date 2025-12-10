Selección de Panamá enfrentará a Bolivia como preparación para Mundial

CIUDAD DE PANAMÁ, 10 dic - La selección de fútbol de Panamá iniciará en enero su preparación para la Copa del Mundo enfrentando a su similar de Bolivia, informó la federación de la selección centroamericana.

El partido se disputará el 18 de enero en el estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija.

"El encuentro marcará el inicio del calendario futbolístico del 2026 para el fútbol panameño en sus selecciones nacionales. Para Panamá, el partido sigue la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año", informó la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Debido a que no es fecha FIFA, el partido se jugará con elementos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), lo que le permitirá al director técnico Thomas Christiansen observar más jugadores para armar la convocatoria que irá al Mundial.

En la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Panamá quedó ubicada en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana.

La selección centroamericana se presentará en su segundo Mundial el 17 de junio enfrentando a Ghana en el estadio de Toronto, seis días después jugará con Croacia en el mismo escenario, y cerrará la primera fase ante Inglaterra el 27 de junio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Por su parte, Bolivia, que terminó séptima en la fase de clasificación sudamericana, disputará en marzo el repechaje intercontinental en busca de su boleto al Mundial. El 26 de marzo enfrentará a Surinam en el estadio BBVA de Monterrey, y si gana ese partido, buscará ante Irak su pase al Mundial el 31 de marzo en el mismo escenario.

La última vez que Panamá disputó un partido como visitante ante Bolivia fue el 27 de agosto del 2023 en la ciudad de Cochabamba donde la selección centroamericana ganó 2-1.

Con información de Reuters