Aficionados noruegos podrán disfrutar regreso al Mundial con una copa en la mano, promete primer ministro

El futbolista de Noruega Alexander Sorloth celebra tras marcar ante Estonia con Sander Berge, Patrick Berg, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe

9 dic - El primer ministro de Noruega prometió encontrar la manera de que los aficionados puedan disfrutar de una copa en el bar mientras ven los partidos de su equipo en la primera participación de la nación en el Mundial en 28 años.

Según las estrictas normas vigentes en Noruega, los bares que proyecten los partidos desde Norteamérica tendrían que dejar de servir alcohol mucho antes del pitido final.

Noruega empezará dos de sus partidos del Grupo I a medianoche y a las 02:00 hora local, por lo que el primer ministro, Jonas Gahr Stoere, dijo que se encontraría la manera de mantener contentos a los aficionados y a los bares.

"Es una tradición en Noruega que la gente vaya a los bares a ver los partidos y creemos que deberían poder hacerlo durante todo el encuentro", dijo el líder a la cadena noruega NRK. "Encontraremos una solución mucho antes de que empiece el Mundial".

"Estudiaremos lo que hay que hacer, si requiere cambios en las reglas u otras medidas".

Noruega comenzará su campaña el 17 de junio en Foxborough, Massachusetts, frente al ganador de una repesca aún por decidir, siendo Senegal y Francia sus otros rivales de la zona.

El partido frente Senegal comenzará dos horas después de la medianoche, más o menos la hora en que los bares deben dejar de servir.

Con información de Reuters